高考一、二級考試10/1登場 需用名額71人

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（中央社記者陳俊華台北29日電）考選部今天說，111年公務人員高等考試一級暨二級考試，10月1日將在台北及高雄2考區、2個試區學校登場；這2項考試是初任高階文官的指標性考試，也是國家網羅文官菁英的重要管道。

考試院會16日通過民國111年公務人員高等考試一級暨二級考試，增列需用名額10名，總計達71名。

考選部透過新聞稿指出，高考一級考試設1類科，為期1天半；高考二級考試設26類科（組）同步舉行2天，其中高考一級考試採多元評量方式取才，須連過3關，第一試筆試錄取後，進行第二試著作或發明審查，經錄取後繼續參加第三試口試。近年來以研究機關提報缺額居多。

考選部表示，這2項考試是初任高階文官的指標性考試，由於學歷要求分別須具備碩博士學位資格，以及職務列等都高於其他等級考試，是國家網羅文官菁英的重要管道。

經統計，這2項考試截至110年止，合計辦理25次，共錄取1416人，扮演國家政策執行的重要推手，並擔負各領域研究發展的使命。另為提升國際視野與英語力，從113年起，高考一級考試及高考二級考試涉外類科，將增列英文檢定納入應考資格條件，以因應全球化與國家政策需求，成為現代化政府所需的治理人才。

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考選部說，考量疫情尚未明顯趨緩，各項防疫措施仍不宜鬆懈，請應考人持續注意防疫措施，並配合相關應試重點，以順利完成考試。

考選部表示，應考人如要了解試場位置，除考試當天在試區公布欄查看，或到國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下查詢，也可到考選部網站「舉行相關事宜」頁面查詢。考試通知書上也會增列QRcode，考生掃描後點選試區，就可開啟試場分布略圖，查看所處試場位置。（編輯：翟思嘉）1110929