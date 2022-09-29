國考試題疑義申請期限5天改為3天 112年起實施

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（中央社記者陳俊華台北29日電）考試院會今天通過，修正國家考試試題疑義處理辦法第2條，將試題疑義申請期限，由5日修正為3日，以符合實際作業需求，預計從112年開始適用。

考試院透過新聞稿指出，近年專技人員考試，如護理師考試都採測驗式試題類科，為因應職場用人需求，榜示日期已提前，處理試題疑義的實際作業時間，因而受到壓縮。

考選部說，考量到試題疑義的處理，須就各應考人提出的爭點內容或佐證資料，給予委員充裕時間蒐集資料，並提出書面釋復意見，以供試題疑義會議充分討論；為避免作業時間壓縮影響試題疑義處理品質，因此修正應考人提出試題疑義申請期限的規定，以維護考試公平性。

考試院表示，將試題疑義申請期限由5日修正為3日，並不影響應考人權益。回顧過去考試院在100年8月10日修正國家考試試題疑義處理辦法，將申請期限調整為5日的緣由，是考量當時應考人使用線上申請試題疑義比率偏低，多以紙本申請為主，較為耗時。

考試院說，但從107年起，應考人申請試題疑義已全面採線上方式，已大幅提高應考人提出試題疑義的速度與便利性，並順利實施多年。

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考試院指出，現行各項國家考試筆試，在各該節考試結束後，應考人就可取得考畢試題，掌握試題內容，若有疑義，在全部筆試結束的次日，登入考選部網路報名資訊系統，就可申請，且系統24小時開放，隨時可提出，不受時間、地點限制。

考試院說，相較以往紙本申請需交寄郵局，受營業時間限制，線上申請更加即時、快速便捷。為使試題疑義的處理有充裕時間，以確保其品質，因此將試題疑義申請期限由5日修正為3日，以符合實際作業需求。（編輯：趙蔚蘭）1110929