黃珊珊指中央防疫逾80分 陳時中：成績世界肯定

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（中央社記者劉建邦、蕭博文台北30日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天接受專訪時被問及中央政府防疫分數時稱有80分以上。民進黨籍台北市長參選人陳時中今天表示，「我們的防疫成績，世界都肯定」。

陳時中出席台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會活動前，接受媒體聯訪，被問及關於黃珊珊稱中央防疫作為有80分以上，陳時中作出上述回應。

黃珊珊下午出席承德好車公益嘉年華啟動記者會被媒體堵訪時說，她昨天提到的是台灣在世界上的表現，但仍有些分數不及格，如採購疫苗、快篩劑等，但在整體防疫表現，像是台灣人表現、地方政府表現及中央政府表現，當然是很好。

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黃珊珊昨天接受電視節目「新聞面對面」專訪，主持人問及過去身為台北市政府防疫副指揮官，應有資格替中央防疫作為打分數，若替陳時中打分數會有多少分？

黃珊珊說，整體而言至少有80分以上，有一些小細節可能可以再更好一些，像採購疫苗、快篩劑、口罩，這些事情是很不正確的過程，也相信沒人想做壞事，尤其是在防疫這件事，但有些時候，若是因意識形態等原因，而耽誤防疫，會覺得比較不妥當。（編輯：李錫璋）1110930