共軍8月東風導彈射擊 國防部：第一時間掌控發射情資

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中共8月在台灣周邊海域實彈射擊東風系列彈道飛彈。國防部業務報告書指出，國軍運用情監偵系統，第一時間精準掌握導彈發射情資。圖為東風-17在2019年10月1日中華人民共和國慶祝70週年閱兵中亮相。（中新社）

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（中央社記者游凱翔台北1日電）中共8月在台灣周邊海域實彈射擊東風系列彈道飛彈。國防部對立法院提出的業務報告書指出，國軍運用情監偵系統，第一時間精準掌握導彈發射情資，研判航跡及落點，視威脅程度採立即攔截或保持監控。

國防部長邱國正5日將赴立法院外交及國防委員會業務報告，書面報告書昨天送抵立法委員辦公室。

國防部在報告書中指出，俄烏戰事已逾6個月，戰況仍呈現膠著，中共藉全球聚焦俄烏之際，宣布台灣海峽不存在中線，並趁機對台實施針對性軍演，且透過共機艦持續逾越中線，藉此驗證軍改成效、演練對台封鎖作戰行動。

國防部表示，面對中共企圖以常態化灰色地帶侵擾、海空聯合軍演、導彈射擊、航道封鎖等準軍事行動， 壓迫國軍海空域訓練空間、反應時間及測試反封鎖能力，國軍以相對應在空機、艦，使用廣播驅離、併航監控及岸置飛彈追蹤監視等多重複式反制手段積極應處。

國防部強調，國軍運用情監偵系統，第一時間精準掌握中共導彈發射情資，研判航跡及落點，視威脅程度採立即攔截或保持監控，確保國土及關鍵設施安全。

國防部指出，中共也不斷增強第一島鏈內海空軍事活動，除嚴重干擾國際海空航道安全，更暴露其軍事擴張野心，已片面打破台海現狀，且活動範圍漸次擴大，以延伸其作戰縱深，除對台灣國防形成嚴峻挑戰，也衝擊印太及全球安全情勢，由於年底中共將召開第二十次全國代表大會，外界預測習近平為尋求延任，對台政策立場將更趨強硬。

針對中共軍力現況，國防部提到，中共國防軍事科技已由外購、仿製階段，進入全面自主，且有餘力外銷，目前在軌運行各類衛星，可提供共軍全時、全域的指管通聯；火箭軍也成功試射高超音速滑翔彈，並加速機動化部署，朝全球打擊能力建設。

空軍更部署各型主輔戰機種及無人機，並完善空降、防空部隊，朝戰略空軍發展；海軍除003型航空母艦下水，也積極加速水下、水面艦艇，及航空兵、岸置反艦部隊、陸戰隊的部署，朝遠洋海軍邁進；陸軍亦完成航空、遠火打擊、特種作戰等多兵種組建，具備全域機動作戰能力；在認知作戰方面，透過傳媒及各類資訊傳播平台，藉各種語文達成其宣傳目的。

有關台灣軍事投資項目，國防部提到，除了國艦國造、潛艦國造、國車國造外，對外重大軍購案共有「F-16A/B型戰機性能提升及作戰莢艙、精準彈藥、人攜式刺針防空飛彈、標槍與拖式反裝甲飛彈、海馬斯遠距精準打擊及多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統及MQ-9B高高空無人機」等，同時尚有數案美方正行政審核中。（編輯：郭無患）1111001