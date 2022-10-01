藍營大咖出動 馬英九、朱立倫趕場輔選

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（中央社記者劉冠廷台北１日電）年底地方選戰近日白熱化，國民黨中央助選團今天全力出動，黨主席朱立倫、前總統馬英九連趕多場藍營的造勢活動，國民黨台北市長參選人蔣萬安也一連出席多場黨籍議員參選人的總部成立大會，為選情加溫。

今天台北市共有4場國民黨台北市議員參選人的競總成立活動，包括現任議員陳重文、李明賢、張斯綱，以及議員參選人柳采葳。馬英九、前台北市長郝龍斌、前主席江啟臣等藍營重量級人士，都會到場站台，拉抬選戰氣勢。同時，新北市長侯友宜會出席張斯綱的競總成立活動，這更是他參與的首場北市造勢活動。

朱立倫也在今天擔任起助選團團長重要的角色，除了出席陳重文、張斯綱、柳采葳競總成立大會外，也會出席蔣萬安青年後援會成立大會，晚間將南下屏東，參加黨籍縣長參選人蘇清泉競選總部成立大會造勢活動。

朱立倫今天在參加陳重文的競總成立活動前受訪說，大家都是國民黨提名最優秀的參選人，他要向所有參選人加油打氣；不只有他，包括歷任主席，還有中央助選團，以及藍營重量級的縣市首長，都會跑遍全台灣各地，幫參選人加油，沒有辦法到現場，也會再找時間去加油打氣。

蔣萬安今天除了出席4場議員參選人的競總成立活動外，也將舉辦勞工後援會、青年後援會等成立大會活動，晚間還會參加北市國際青年商會65週年慶典暨晚宴，可說是行程滿檔，馬不停蹄。

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蔣萬安上午在陳重文的造勢活動上表示，陳重文深耕地方，也在市議會推動重陽敬老金自治條例，所以他未來擔任台北市長，會將新台幣1500元的敬老金，還給所有長輩；他也向現場民眾懇託，一起支持他與陳重文，讓2人可以成為最強的府會連線。

國民黨近日正式成立中央助選團，由朱立倫擔任團長領軍，成員包含馬英九、前主席吳敦義、前高雄市長韓國瑜等多位黨內重量級人士，要為國民黨這次提名的參選人助選造勢，力拚年底地方選戰勝選。（編輯：郭無患）1111001