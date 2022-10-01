盜用照片名譽受損 桃園媒體記協提告議員參選人

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市媒體記者協會不滿9月間的活動摸彩照，在未經同意下遭人拿作政治攻防工具，造成照片內當事人及協會名譽受損，今天下午提告桃園市議員參選人謝克洋涉嫌妨害名譽。

國民黨桃園市長參選人張善政被爆參與重陽敬老活動發送摸彩現金紅包，遭外界質疑涉賄；張善政競辦、謝克洋等人發布1張民進黨桃園市長參選人鄭運鵬參與桃園市媒體記者協會活動時致贈摸彩紅包照片，引發桃園市媒體記者協會不滿，發表聲明指控照片遭盜用。

謝克洋昨晚在臉書（Facebook）發文表示，使用前並不知道照片屬於桃市媒體記協活動，事後在桃市媒體記協要求下將照片下架。針對桃市媒體記協認為他侵權，他向桃市媒體記協致歉。對此，中央社記者今天下午多次致電謝克洋，但截至發稿前，未獲得回應。

桃園市媒體記者協會表示，協會在9月1日舉辦記者節慶祝活動，邀請張善政、鄭運鵬、民眾黨桃園市長參選人賴香伶及無黨籍桃園市長參選人鄭寶清（未出席）到場，協助抽出3名頭獎得主，並在現場頒發內有禮券的紅包1個。

協會指出，這場活動事先拒絕任何參選人提供摸彩品，只是基於公平、公開、公正的方式，請參選人代抽、代頒獎，但頒發紅包的照片卻遭到謝克洋、張善政競選團隊發言人何元楷及桃園市議員詹江村盜用，藉此惡意攻訐對手。

協會表示，已在第一時間要求3人在臉書公開道歉並撤下照片，否則循司法途徑解決；經與謝克洋等3人溝通後，已在下午赴桃園地檢署提告謝克洋涉妨害名譽。

協會指出，這次提告，是在徵詢照片中當事人及圖片攝影者的意願後決定，沒有任何黨派色彩及他人左右；外界若有惡意誹謗當事人及協會的言論，勢必以法律途徑捍衛清白。（編輯：戴光育）1111001