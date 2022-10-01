許淑華成立國姓鄉競總 盼推動復健醫療園區

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國民黨南投縣長參選人許淑華（前右）1日成立國姓鄉聯合競選總部，許淑華指出，過去她幫助國姓鄉建立良好觀光基礎，未來若擔任縣長，將進一步建設交通。（許淑華競選總部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月1日

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）國民黨南投縣長參選人許淑華今天成立國姓鄉聯合競選總部，許淑華說，20年來守護這塊土地，未來若擔任縣長，將進一步為國姓鄉發展交通、低碳觀光、生態旅遊、復健醫療園區。

許淑華、國姓鄉長參選人邱美玲聯合競選總部今天成立，南投縣長林明溱、國民黨立法委員馬文君、副議長潘一全與多名縣議員到場力挺，由林明溱披掛彩帶並授戰旗，馬文君與潘一全等人也先後贈予選戰吉祥物品，期許許淑華、邱美玲打出一場漂亮選戰。

許淑華致詞表示，她20年來與團隊腳踏實地、親力親為守護這塊土地，國姓鄉風景秀麗，擁有豐富觀光資源，過去她擔任民代積極協助輔導露營業者合法化，也多次爭取地方聯外道路、排水改善工程，幫助國姓鄉建立良好觀光基礎，未來若擔任縣長將進一步建設交通。

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許淑華說，為發揮國姓的自然生態與農業優勢，規劃發展低碳觀光、生態旅遊，輔導休閒農場、民宿與露營區，同時開發複合式復健醫療園區與青年輔導窗口，讓長者在家鄉健康養老、年輕人工作無後顧之憂，將國姓鄉打造成為交通便利、觀光發亮、全齡宜居好地方。

邱美玲也表示，開始投身公共事務便不遺餘力為國姓家鄉爭取資源，從147縣道第1期工程到一般道路養護都有她的努力，未來若當選鄉長，將與許淑華結合縣府資源推動國姓咖啡、草莓等特色農業觀光、發展精緻農業，也會積極建設道路、為長者打造復健醫療園區，並提供鄉公所與縣府資源幫助青年成家立業。（編輯：郭諭儒）1111001