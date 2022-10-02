印度國會議員訪台 出席玉山論壇

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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度上議院議員蘇吉．庫瑪（Sujeet Kumar）今天抵台展開10天訪問，成為COVID-19疫情爆發以來首位訪台的印度國會議員。他將出席玉山論壇，並拜會總統蔡英文、外交部長吳釗燮等人。

庫瑪行前在官邸接受中央社專訪時表示，此行主要目的是參加7日登場的第6屆玉山論壇，以及8日的「台灣–印度對話」。

此外，他也將拜會蔡總統、吳釗燮，與商界人士、智庫學者會面，並在台中參訪兩所大學。

在玉山論壇，庫瑪將討論台灣在印度太平洋區域的角色，特別是在半導體、數位經濟等領域；在其他行程，他將探討印度與台灣簽署自由貿易協定（FTA）的可能性，讓兩國的經濟連結更緊密。

他也希望台灣廠商能到印度投資，特別是半導體產業。

庫瑪指出，台灣有新南向政策，印度則有東望及東進政策，兩國關係有很大的發展空間，印度與台灣應該構思如何拉近彼此距離。

他說：「我認為現在是印度與台灣深化合作時候了，我相信我這次訪問對此能有幫助。」

庫瑪是挺台跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）的創始會員之一，早在2009年就曾以學者身分訪台，對台灣的發展水準、人民的友善與自律，依然記憶猶新。

他說：「這次距上次訪台已有一段時間了，我對再度訪台感到相當興奮。」

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庫瑪表示，他之所以欽佩台灣，是因為台灣雖然幅員較小，人口也只有2200萬，但在經濟、民主與科技等方面均創下奇蹟； COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高峰期間，台灣抗疫表現不但是國際典範，贈送口罩、醫療用品等國際社會善舉，更充分展現了人道精神。

他說，即使是在中國的威脅下，台灣仍持續成長茁壯，世界各國可從台灣身上學到許多事情，更應該支持台灣。（編輯：黃自強）1111002