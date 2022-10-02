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印度國會議員：面對中國霸凌 台印應建立更緊密關係【專訪】

2022/10/2 21:36（10/2 22:12 更新）
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印度議員蘇吉．庫瑪（圖）表示，印度政府應與台灣建立更緊密的關係。中央社記者林行健新德里攝 111年10月2日
印度議員蘇吉．庫瑪（圖）表示，印度政府應與台灣建立更緊密的關係。中央社記者林行健新德里攝 111年10月2日
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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度上議院議員蘇吉．庫瑪表示，印度政府應與台灣建立更緊密的關係，包括政治上的交往，並派遣國會訪問團赴台訪問，在中國同時霸凌印度與台灣之際，展現對台灣的支持。

蘇吉．庫瑪（Sujeet Kumar）今起對台訪問10天，將出席7日的玉山論壇、8日的「台灣–印度對話」，也將拜會總統蔡英文、外交部長吳釗燮、商界人士與智庫學者，並在台中參訪兩所大學。

他行前接受中央社專訪時指出，印度與台灣的關係仍有很大的發展空間，包括貿易、投資、觀光、教育交流，乃至於政治等領域。

庫瑪說：「我認為印度與台灣有必要走得更近一些，因為兩國都是值得驕傲的民主國家。印度是全球最大的民主國家，而台灣幅員雖小，也是一個成功的民主國家。」

他表示，印度與台灣有許多可以相互學習的地方，基於佛教的源淵，台灣遊客也很適合到印度旅遊，兩國可以締結姐妹市，但更重要的，雙方應有更緊密的政治交往，並分享情報、安全專業，以面對來自中國的挑戰。

庫瑪認為，印度與台灣建立緊密的關係，將有助於維持印度太平洋區域的和平與穩定，「對兩國來說，中國是共同的挑釁方與霸凌方，我們都看到中國在台灣海峽以及印中邊界的所作所為」。

然而，印度與中國有邦交，基於「一個中國政策」以及印中邊界的緊張局勢，新德里對於與台灣交往相對謹慎，在這種情況之下，雙方如何強化關係？

庫瑪回應，他無意質疑印度政府的「一中政策」立場，但他個人對「一中政策」並不買帳，更不認為台灣和西藏是中國的一部分。

他說：「就我個人看法，印度政府應重新思考『一中政策』…中國就是一個霸凌者，我們愈隱忍，他更會變本加厲。」

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另方面，庫瑪回憶，上一次有印度國會議員組團訪台應該已是4年前的事，這令他感到很難過，衷心希望不久的將來，台灣與印度的國會議員能恢復組團互訪。

庫瑪是挺台跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）的創始會員之一，他9月中旬赴美國華府參加「對華政策跨國議會聯盟

對華政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China）

  • 多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立
  • 包括美、歐、英、日、澳等多國超過百位國會議員加入
  • 關注中國重要相關議題，如中共與解放軍動態、維族、西藏、香港與台海等
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」（IPAC）年度峰會時，曾向媒體表示會建議印度政府派遣國會議員團訪台，對印度太平洋區域的和平表示支持。（編輯：黃自強）1111002
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