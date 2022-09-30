印媒：印美應聯手太平洋島國 抗衡中國擴張

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（中央社記者林行健新德里30日專電）在印度美國關係看似出現裂痕、而美國又與太平洋島國舉行峰會之際，印度媒體發表評論，稱印度應與美國共同強化與太平洋島國的關係，以抗衡中國持續擴張。

美國於28日至29日在華府舉辦首屆太平洋島國峰會，以拓展與太平洋島國之間在氣候變遷、疫情因應、經濟復甦等議題的合作，並推動印度太平洋區域的自由與開放。

「印度時報」（Times of India）今天發表評論說，北京近來開始向印度示好，背後原因可能是中國在中印邊界爭議中已達成短期目標，加上在東亞地區感受到來自美國的壓力，因此要避免把印度進一步推向美國。

評論稱，雖然中國與印度已在邊界多個衝突點解除對峙，但所設立的緩衝區卻多處於印度境內，變相壓縮了印度的領土；此外，中國也持續在中方邊界強化基礎設施。

評論指出，在面對外在壓力時對新德里放軟、等壓力解除後恢復強硬態度，是北京的一貫作法，因此新德里應堅守底線，除非中國停止侵略行為，否則拒與北京恢復正常關係。

印度時報說：「新德里應維持對中國的壓力，與美國聯手對抗中國在太平洋島國與日俱增的影響力。」

評論提到，索羅門群島（Solomon Islands）與吉里巴斯（Kiribati）於2019年先後與台灣斷交，吉里巴斯今年稍早又在中國的授意下退出太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）。

事實上，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）才剛結束對美國的10天訪問，也在太平洋島國峰會的場邊與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）會面。

印度時報說，印度與一些太平洋島國有著長久關係，有施力的空間。因此，印度除了加強在中印邊界的防禦工事之外，更應與美國聯手太平洋島國向中國施壓，「這是抗衡中國的唯一辦法」。

美國與印度雖同為「四方安全對話」（Quad）的成員，但兩國關係頗為微妙。印度持續向俄羅斯購買武器，俄烏戰爭開打後不願點名譴責俄羅斯侵略行為，且增購俄羅斯石油，讓美國感到不滿。

另方面，美國不時抨擊印度的人權狀況，最近又批准提供巴基斯坦價值4億5000萬美元的F-16戰機維護配套，提升巴基斯坦的「反恐能力」，也都令印度相當在意。

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄分家時，因克什米爾（Kashmir）主權歸屬打過數場大小戰爭，兩國關係長期處於緊繃狀態。F-16維護配套將進一步增加印度在西北方的空防壓力。（編輯：林憬屏）1110930