批陳時中團隊曾說萬華是破口 蔣萬安：市民不健忘

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）3日出席「台北隊集合！蔣萬安競選官網、募款小物」發布會，介紹「台北萬安」祈福御守等募款小物。中央社記者謝佳璋攝 111年10月3日

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，民進黨對台北市的不公平及羞辱不是第一回，陳時中當衛福部長時，團隊曾說萬華是破口等行為，台北市民可以堅強度過疫情，但是並不健忘。

蔣萬安今天舉辦「台北隊集合！蔣萬安競選官網、募款小物」發布會，會後接受媒體聯訪時，被問及賴清德曾說台北市是疫情起點一事。

蔣萬安批評，民進黨對台北市的不公平及羞辱不是第一回，民進黨台北市長參選人陳時中當衛福部長時，團隊曾說萬華是破口等行為，「心裡只有政黨利益，沒有人民利益」。

蔣萬安並說，台北市民穩健、強悍，可以堅強度過疫情，但是並不健忘，陳時中應明確表態是否認同賴清德的說法，「不要怕得罪你之前的長官」。

媒體追問，賴清德說法是否是操作棄保，蔣萬安表示，不需要這麼多政治算計，好好端出政策、擘劃市政、理性討論。

此外，媒體提問，陳時中競選總部成立時中央流行疫情指揮中心很多人都有去，指揮中心若再不解散，是否會成陳時中第2個競總；以及台灣走向後疫情時代，疾管署防疫預算卻飆高4.5倍等。

蔣萬安說，昨天他去環南市場的餐會，看到指揮中心指揮官王必勝也在，且王必勝對選舉有很多看法跟評論，「感覺不像指揮官，像陳時中發言人，甚至把指揮中心當陳時中第2個競總」。

不過蔣萬安對預算一事表示，可以理解防疫要料敵從寬，相關經費只要對人民有利，不分黨派都會支持，也會嚴格檢視細節，確保人民納稅錢有花在刀口上。

蔣萬安「你+台北 就是無限」官網正式上線，同時發表「防疫萬安」、「萬安緊抱」、「動保首都」及「永續台北」等4種募款小物組合方案，包含以PET寶特瓶回收再製造的抱枕、選舉後的看板布條重新再利用的再造托特包等。

蔣萬安對於自家競總何時公布時則表示「容我保密一下」，適當時機一定跟大家說明。（編輯：張銘坤）1111003

國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）3日出席「台北隊集合！蔣萬安競選官網、募款小物」發布會，並於會中介紹競選官網內容。中央社記者謝佳璋攝 111年10月3日