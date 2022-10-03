強化全民國防 國防部智庫舉行與民意對話研討會

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）國防安全研究院今天舉行研討會，國防院董事長霍守業強調，民意本身就是一種國防力量，要達到全民情報、全民作戰、全民後勤等目標，政府與軍方都必須強化民眾對國防的認知與支持度。

國防部智庫國防院今天舉行「與民意對話：國防民意變與常」實體與線上研討會，透過民調數據研究民眾對國防議題的認知與支持度。參與者包括霍守業、內華達大學拉斯維加斯分校教授王宏恩、聖湯瑪士大學教授葉耀元、德州休士頓大學教授翁履中、中研院社會所教授陳志柔、中研院社會所教授林宗弘、政治大學政治系教授俞振華等。

霍守業致詞時表示，國防與國軍都需要堅強民意支持，才能發揮功能，國軍多年來做了不少努力，但感覺上還有所不足，民眾對國防與國軍的認知尚有不足，這會影響民眾支持度，進而影響國軍整體戰力與國防能量。

霍守業表示，俄烏戰爭讓大家看到一個強烈對比，開戰之初烏克蘭民眾撤離的是老弱婦孺，最近俄國人向外跑，則是為了逃避被軍事動員、逃兵，可見俄國國防沒有獲得國民全力支持，人民力量本身就是國防的一部分，一旦有事發生要動員全國力量，若民意不支持就很難做到。

霍守業說，孫子兵法有講「令民於上同意，可與之死，可與之生，而不畏危也」，意指戰爭關乎民心向背，若失去民心，即便一時勝利也沒辦法持久，國民要群體形成國防意志，力量才能啟動。

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東吳大學政治系助理教授陳方隅在首場會議中報告「俄烏戰爭與台灣民眾的自我防衛決心變化」，他表示，台灣民眾對戰爭態度與黨派有關，民進黨支持者的戰爭支持度在2022年顯著上升，國民黨、無黨籍支持者的戰爭支持度則顯著下降。

陳志柔評論指出，研究顯示今年以來，俄烏戰爭、美國強化美台關係、中共軍演威脅等事件，使台灣國際能見度增加，但台灣民眾抗中保台意識沒有因此上升，反而微幅下降，顯示台灣「保守綏靖」傾向鞏固微增，至於中共若武力進犯台灣，多數民眾不認為國軍可獨立抵擋中國攻擊，約半數民眾認為需美國出兵才擋得住中國武力侵台。美國對台的支持，會顯著提升台灣民眾的抗中信心。（編輯：郭無患）1111003