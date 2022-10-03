藍籲購新冠流感二合一快篩 綠委：尊重專業決定

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國民黨立法院黨團3日舉行「新冠再起 流感來襲 蔡政府準備好了嗎？」記者會，黨團書記長李德維（中）、國民黨副秘書長李彥秀（右）與國民黨醫療委員會主委蔡明忠（左）呼籲政府應盡速採購二合一快篩試劑，保障國人健康安全。中央社記者郭日曉攝 111年10月3日

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（中央社記者王揚宇、王承中台北3日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會表示，呼籲政府採購新冠和流感的二合一快篩試劑，降低誤判風險；民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，這個試劑應該還沒正式上市，尊重衛生福利部專業的決定。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，書記長李德維表示，目前新冠疫情有再起趨勢，另外就是流感，目前已經有新冠跟流感的二合一快篩，政府應超前部署。呼籲醫療門診應建立上呼吸道病毒有效診斷的工具，讓醫護能在醫療黃金時間內正確投藥。

李德維指出，防疫特別預算中，真正投入相關藥物及診治費用少得可憐，呼籲衛福部、指揮中心，國內新冠治療藥物採購量有限，相關疫情再起，希望政府體諒民眾的救命需求，不要雨天收傘。

受邀出席記者會的醫師蔡明忠表示，醫界擔心今年流感會反撲，而新冠、流感及感冒的症狀差異不大，如何能及早治療才是王道，新冠、流感的二合一快篩，攸關後續的投藥治療。

蔡明忠表示，新冠、流感的病毒株不同，很可能同時發生，請政府讓基層醫療好好把關，早期篩檢，減少醫院負擔，讓醫院全心照顧中重症患者。

對此，羅致政受訪表示，這個試劑應該還沒正式上市，還是要透過緊急授權，因為現在快篩基本上是緊急授權，如果有人要引進，就由藥商引進，尊重衛福部專業的決定。（編輯：蘇志宗）1111003