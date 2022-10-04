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藍營擬聯合造勢 侯友宜：團結努力讓北台灣更好

2022/10/4 18:29（10/4 18:51 更新）
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國民黨擬於11月舉辦北北基桃聯合造勢活動，新北市長侯友宜（前中）4日到三重區義天宮參加法會暨參香時受訪表示，團結一致，大家一起努力，讓北台灣更好。中央社記者王鴻國攝 111年10月4日
國民黨擬於11月舉辦北北基桃聯合造勢活動，新北市長侯友宜（前中）4日到三重區義天宮參加法會暨參香時受訪表示，團結一致，大家一起努力，讓北台灣更好。中央社記者王鴻國攝 111年10月4日
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（中央社記者王鴻國新北4日電）民進黨北北基桃市長參選人今天合體造勢，新北市長侯友宜對媒體詢及國民黨擬於11月舉辦北北基桃聯合造勢活動的問題表示，團結一致，大家一起努力，讓北台灣更好。

民進黨台北、新北、基隆及桃園市長參選人陳時中、林佳龍、蔡適應及鄭運鵬今天舉辦聯合記者會，共同宣布設立台灣首都願景規劃委員會及論壇、辦公室及推動首都圈發展特別條例立法及編列特別預算，強化首都圈跨域治理等政見，展現綠營團結氣勢。

國民黨新北市長參選人、新北市長侯友宜下午到三重區義天宮參加法會暨參香時接受媒體聯訪，對媒體詢及國民黨擬於11月舉辦北台聯合造勢活動問題表示，基隆、宜蘭、桃園及新北、台北要共好。

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他表示，大家一定會一起合作，「我們都會團結一致，好好做代誌（台語），為新北好以外，更重要的要讓大台北、北台灣更好」。新北好、北台好，千萬人共好，他會跟北北基桃宜的參選人，大家一起努力，讓北台灣更好。

媒體追問對林佳龍批評侯友宜心想2024，把新北當成政治權力踏板的意見。侯友宜表示，他現在是新北市的市長，會把握當下，努力全力以赴好好做事，期待新北市的今天比昨天好，明天比今天更好，繼續認真打拚，讓新北市更好。（編輯：方沛清）1111004

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