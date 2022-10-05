13友邦致函聯合國秘書長 籲接納台灣造福全球

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友邦駐聯合國官員4日將挺台連署函遞交秘書處，史瓦帝尼常代戴敏尼（左起）、聖文森國常代金恩、貝里斯常代傅勒隨後在聯合國總部外合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月5日

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）第77屆聯合國大會落幕，13個友邦聯名或個別致函聯合國秘書長古特瑞斯，呼籲聯合國正視台灣是全球因應挑戰不可或缺的夥伴。友邦代表今天遞函，直言聯合國早該接納台灣。

第77屆聯大總辯論9月下旬舉行，中華民國14個邦交國中，11國在總辯論替台灣發聲。此外，10個友邦聯名致函古特瑞斯（Antonio Guterres）傳達訴求，4個友邦個別致函；未在聯大總辯論為台灣執言的海地兩者都有參與。

10個友邦聯名致函，促請聯合國停止錯誤詮釋聯大第2758號決議，正視台灣是全球因應錯綜挑戰不可或缺的夥伴，不當將台灣排除在聯合國體系外，將剝奪全球受惠於台灣貢獻的機會。

連署函支持台灣3大訴求，要求聯合國採取行動解決台灣2300萬人遭不當排除在聯合國體系外的情形；匡正聯合國不當剝奪台灣民眾與媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利；呼籲聯合國接納台灣有意義參與實現永續發展目標（SDGs）相關會議、機制與活動，以做出貢獻。

連署函由聖文森國駐聯合國常任代表金恩（Inga Rhonda King）、貝里斯駐聯合國常任代表傅勒（Carlos Fuller）、史瓦帝尼駐聯合國常任代表戴敏尼（Thamie Dlamini）共同送交秘書處，期盼古特瑞斯先了解訴求，以利日後會面聚焦討論。

金恩遞函後在聯合國總部外受訪表示，台灣是世界模範公民，也是擁有絕佳人民的國家。台灣為和平、穩定、國際社會發展貢獻良多，不該遭聯合國排除在外。聯合國體系現在就該納入台灣，特別是永續發展目標層面，因為台灣成就斐然，堪稱典範。

她說，台灣無論何時何地都挺身而出，包括俄烏戰爭期間提供人道援助，「我們認為早就該接納台灣了，所以我們在這方面持續發聲」。

傅勒說，台灣與友邦的聲音被聽見很重要。台灣2300萬人無法親自傳達關切，必須請人居中穿梭轉達、向世界展現成就，聯合國承認台灣能做出很多貢獻、需要和世界其他地方分享，現在正是時候。

曾駐台8年的戴敏尼表示，友邦與許多理念相近國家都堅定支持台灣，希望台灣能在國際社會扮演更積極的角色。台灣有很多傑出特質，準備好面對所有全球挑戰，支持聯合國推動的各項計畫。

他說：「我們有信心，聯合國與其他許多國家有朝一日會擁抱地球村精神，讓台灣參與所有應積極投入的多邊組織。」

根據中華民國外交部，10個友邦聯名致函古特瑞斯，包括貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯；4國單獨致函，分別為瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭、海地。

駐紐約辦事處長李光章代表政府感謝友邦再度以實際行動展現對台灣參與聯合國體系的堅定支持，同時感謝友邦駐聯合國常任代表8月23日發布聯合聲明，就中國蓄意升高對台灣的軍事威脅行動破壞兩岸現狀、危害台海及區域和平穩定表達嚴重關切。

李光章說，台灣是促進世界共好的幫手，也是維護全球和平的良善力量，台灣的聲音應該被聽見。面對中國無理打壓及武力恫嚇，台灣捍衛民主的決心、繼續走向世界的意志將更堅定，呼籲民主陣營團結一致，共同對抗威權擴張主義，支持台灣參與聯合國。（編輯：周永捷）1111005