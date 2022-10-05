選前場地難借 林佳龍：都被不知名個人或團體借走

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）5日表示，選前之夜第一志願是盼能借到板橋第一體育場前廣場，但很早就被不知名單位借走，若新北市長侯友宜沒要自己用，懇求這個地方能讓他來辦選前之夜，而不是在第二運動場的跑道上，可能多少會傷害到設施。前右為嘉義縣長翁章梁。中央社記者王鴻國攝 111年10月5日

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北5日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，選前很多重要場地都被不知名個人或團體借走，若市長侯友宜沒有要用板橋第一體育場前廣場，懇求這個地方讓他辦選前之夜。

林佳龍今天接受媒體聯訪時表示，選前這幾個月重要場地很多都被一些不知名個人或團體借走，他雖然選前之夜借到板橋第二運動場，但他不希望體育場裡面跑道被破壞。

林佳龍表示，他的第一志願是希望能夠借到板橋第一體育場前的廣場，但很早就被不知名單位借走，若侯友宜沒有要自己用，懇求這個地方讓他來辦選前之夜。

林佳龍說，他希望有開放廣場讓選民最後一天能夠參加，就像嘉年華一樣熱鬧，而不是在體育場的跑道上，可能多少會傷害到設施。

市長侯友宜參加市政行程時接受媒體聯訪，媒體詢及林佳龍說借不到板橋第一體育場前廣場辦選前之夜等問題，侯友宜表示，任何單位要來租借場地，歡迎按照相關租借規定申請辦理。（編輯：陳仁華）1111005