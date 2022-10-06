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巷戰開打 林佳龍：要讓溪北捷運成新北縱貫線

2022/10/6 11:04（10/6 11:16 更新）
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民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）6日受訪表示，他的政見有大格局，尤其要推動溪北捷運成為新北的縱貫線。中央社記者王鴻國攝 111年10月6日
民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）6日受訪表示，他的政見有大格局，尤其要推動溪北捷運成為新北的縱貫線。中央社記者王鴻國攝 111年10月6日
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（中央社記者王鴻國新北6日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天起展開巷戰，首先到板橋湳興市場進行掃街拜票獲歡迎。他表示，要推動溪北捷運成為新北的縱貫線，串接溪南溪北5條捷運線。

林佳龍今天上午來到板橋湳興市場掃街拜票，沿路和攤商親切互動，展現好人氣，還有攤商送上象徵好彩頭的蘿蔔，場面熱烈。

林佳龍接受媒體聯訪時重申溪北捷運及公托等政見，都是具有大格局，不像對手施政仍停留在台北縣的衛星城市格局。

林佳龍表示，他主張的溪北捷運和新北市政府推動的五泰輕軌不一樣，溪北捷運是中運量及有地下化路段，服務範圍多達200萬人口，串連溪北到溪南板南線、環狀線、機場捷運、中和新蘆線及萬大樹林線等5條捷運，推動溪北捷運成為新北的縱貫線。

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他表示，國民黨新北市長參選人侯友宜的五泰輕軌只有五股到泰山，往板橋部分仍未提出可行性研究，路線中有一半是走平面和一般車流交織，因此，只是應付當地給個輕軌，這就是最好的超級比一比。

他也再度就選情之夜的場地向侯友宜喊話，他表示，民進黨好幾屆都借不到板橋第一運動場前廣場的地點，侯友宜若不用就成全他，他會非常感謝，若借了不用也很可惜，也令人質疑對手有無球員兼裁判之嫌，當時是用什麼名義來借，「如果不用就借我們用，讓大家來拚場一下」，營造熱鬧的民主嘉年華。（編輯：李錫璋）1111006

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