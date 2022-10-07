推育兒政策 鄭運鵬：民調看好度領先成新趨勢

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（中央社記者葉臻桃園7日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天推出「育兒六利多」、「育兒三大加碼」政策，盼成為年輕家長的支柱。他也說，民調在看好度部分開始領先，代表市民認為他勝選機率高，這是新趨勢。

鄭運鵬上午召開育兒政策暨「陪伴你，與孩子一起成長」政績影片發布記者會。他表示，桃園市是今年全台出生率最高的城市，也是育兒津貼的領頭推行城市，這不僅表示桃園是一個宜居城市，也表示政府的育兒政策正面提升了生育率。

鄭運鵬說，政府和社會的支援，是幫助年輕父母願意生養的助力，因此他提出「育兒六利多」，公托多、公園多、待遇優、更好托、輕鬆托、延長托，以及「育兒三大加碼」，兒童樂園、弱勢媽媽陪產的協助、罕見疾病孩童的補助，希望能當年輕爸媽的支柱。

媒體聯訪時詢問，目前是否領先趨勢明顯。鄭運鵬表示，最近看到的趨勢，跟開始參選時的規劃差不多，「我不是來逆轉，我是來擴大領先分數」，此外，民調在看好度的部分也開始領先，代表市民認為他的氣勢好、勝選機率高，這是新的趨勢。

記者會中，民進黨副秘書長、政策平台召集人林飛帆表示，民進黨政府執政以來，持續推動改善育兒相關的補助政策，包含不孕症的治療補助、增加產檢補助的項目等。

林飛帆也說，民進黨力推班班有冷氣，並透過校園電力的改善，讓校校能發電，以及增加營養午餐的補助，讓育有學齡前後孩子的家長，都能得到幫助。（編輯：李錫璋）1111007