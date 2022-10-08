電視辯論會 黃珊珊：讓民眾了解誰只想當市長

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（中央社記者劉建邦台北8日電）首場台北市長選舉辯論會11月5日登場，針對準備方向，無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，自己對市政議題嫻熟度比另2人多，透過辯論讓市民了解誰只想當市長，而不是會當市長。

黃珊珊上午拜訪艋舺青山宮及參香，廟方送上當選好彩頭及廟宇頭燈，祝福當選。黃珊珊事後接受聯訪，媒體詢問，由2家電視台舉辦首場辯論會11月5日登場，民進黨台北市長參選人陳時中、黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安均已同意受邀，是否認為比其他2名參選人更熟悉市政及如何準備？

黃珊珊說，因有台北市議員及副市長經驗，自己對市政議題嫻熟度會比他們多，還是回到公共政策辯論，提出對城市願景及作為，不是大撒幣或打高空，透過辯論會讓市民了解參選人提出內容，及「誰只想當市長，而不是會當市長」。

媒體詢問，傳民眾黨調整策略讓台北市長柯文哲轉為綠葉。黃珊珊指出，不知道此說法，支持自己都感謝，會盡力爭取更多市民認同。

媒體問及，柯文哲提及選舉氛圍較冷，是否認為可能因投票率不高而受影響。黃珊珊表示，所以要刺激投票率，鼓勵大家投票，加上年輕人很支持重視18歲公民權修憲案複決，但若投票率不高，此案會不通過，且與其每天擔心投票率不高，不如做好事情，持續爭取人民認同，自然就會出來投票。

陳時中昨天出席台灣基進台北市議員參選人吳欣岱舉行競選總部開幕茶會致詞時說，他深切體會民主的重要性，所以不會做負面的選舉，也不會隨負面選舉起舞。

黃珊珊今天對此回應，陳時中沒做負面選舉，那是誰做負面選舉，起頭人是陳時中且主動去攻擊別人，不要把百姓的智慧當成垃圾，大家每天都在看，且負面選舉為何會被民眾排斥，就是因媒體人周玉蔻事件，顯現台北市民很理性，且有無負面選舉民眾都在看，「誰發起、誰負責」。

至於前總統馬英九日前呼籲不要稱呼為台灣國慶日，柯文哲則說，不管要怎麼凸顯台灣「好歹中華民國要留在上面」。

黃珊珊今天對此表示，舉辦中華民國國慶，但中華民國不在文字上有點奇怪，且不用搞小動作造成國內爭議或提出特殊訴求，國慶就是國慶，中華民國就是中華民國。（編輯：李錫璋）1111008