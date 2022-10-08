ICAO大會落幕 外交部籲接納台灣參與

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（中央社記者游凱翔台北8日電）外交部今天表示，國際民航組織（ICAO）大會於昨天閉幕，台灣除嚴正譴責中國的威脅恫嚇外，更持續推動有意義參與ICAO，並積極爭取各界支持，呼籲國際正視任何不負責任、蓄意破壞國際飛安的作為。

外交部上午發布新聞稿表示，第41屆國際民航組織（ICAO）大會於昨天閉幕，面對中國藉故在台灣海空域發動軍演，升高對台灣的威脅恫嚇，破壞區域乃至全球飛航安全，台灣政府除嚴正譴責外，更持續推動有意義參與ICAO大會，積極爭取各界支持，並呼籲國際社會正視任何不負責任、蓄意破壞國際飛航安全的作為，共同促請ICAO接納台灣參與。

外交部統計，自上屆大會迄今，全球計有24國行政部門、65國的73個立法部門，共計1160名政要、國會議員及重要國際友人聲援台灣，顯示國際對台灣爭取務實參與ICAO的高度認同，外交部對國際各界的支持表達誠摯感謝。

另外，今年大會期間，台灣友邦巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯、史瓦帝尼、吐瓦魯、帛琉、聖文森、聖露西亞以發表口頭或書面聲明方式為台執言，強調飛安不應與政治掛勾，敦促ICAO接納台灣參與，以落實全球飛安合作「不遺漏任何國家」的宗旨。

吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉、諾魯、史瓦帝尼、聖露西亞、聖文森、海地、巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯12友邦，以致函ICAO理事會主席的方式為台灣聲援，外交部感謝友邦力挺台灣參與ICAO的仗義之舉；友邦也透過與台灣代表團進行雙邊會談、出席外交酒會及GCTF研討會等多元行動展現支持。

外交部指出，今年也有更多理念相近國家為我發聲，日本、法國及紐西蘭繼上屆大會為台發言後，本年持續執言，美國及德國則首度在大會為我發出正義之聲，其中美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg，另譯：布塔吉格）慷慨陳詞指出，負責管理重要空域的台灣，應獲得有意義參與國際民航組織工作的機會；德國、法國、日本及紐西蘭也在會中表示，沒有任何國家應被ICAO排除在外，不樂見飛航安全出現地理空白，呼籲接納所有國際民航社群活躍成員參與ICAO。

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此外，理念相近國家持續在各種場域積極助台灣，美國務卿布林肯（Antony Blinken）於去年10月發布聲明，重申支持台灣有意義參與ICAO等國際組織；英國及澳大利亞於今年2月發表「英澳峰會聯合聲明」，重申台海和平及穩定的重要性，並支持台灣以觀察員或「賓客」（guest）身分有意義參與國際組織；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於5月在眾議院應詢時，重申加拿大一貫支持台灣納入國際多邊場域與機構的立場。

外交部強調，顯見台灣有意義參與國際民航組織的訴求，重要民主國家相繼表態認同，而台灣管轄的「台北飛航情報區」（Taipei FIR）是確保全球飛安不可或缺的一環，值此ICAO推動「重新連結世界」之際，外交部呼籲ICAO秉持專業中立，正視接納台灣參與ICAO的必要性及急迫性，讓台灣和所有飛航利益攸關者共同努力對全球飛安及永續發展作出貢獻。（編輯：郭無患）1111008