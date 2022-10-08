3名台北市長參選人同台 暢談氣候治理政策

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國民黨籍台北市長參選人蔣萬安（左起）與無黨籍參選人黃珊珊、民進黨籍參選人陳時中8日同台出席2022台灣氣候行動博覽會對談活動，會後與活動主持人、國際氣候發展智庫執行長趙恭岳一同比讚留影。中央社記者鄭清元攝 111年10月8日

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（中央社記者蕭博文、陳怡璇、劉建邦台北8日電）2022台灣氣候行動博覽會今天邀請蔣萬安、黃珊珊、陳時中3名台北市長參選人發表氣候治理政策，3人同台攜手宣示對氣候治理的重視，會後相互握手致意。

由國際氣候發展智庫ICDI主辦的2022台灣氣候行動博覽會今天舉行「氣候對話，淨零台北」活動，邀請民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊同台，分享台北市邁向淨零的施政規劃。

陳時中表示，淨零是個上位政策，以市府而言，態度上必然要由上而下訂定相關法規與鼓勵方式，讓市府部門一起往前走，也要有輔導、輔助的方法，讓事情做得更好。

陳時中提出避免風險、接軌國際、打造創新等願景，及組建國際淨零專家顧問團、智慧能源首都、台北綠金融、推動產業低碳輔導與推動綠色商機、降溫1度C調適計畫、不遺落任何人能源福利計畫等方案。

黃珊珊則表示，決策者不只要訂法律，也要間接改變民眾生活習慣，如北市府曾執行垃圾費隨袋徵收政策，透過市民及政府共同努力，讓台北成為全世界垃圾減量最多的城市；且北市府的淨零排放管理自治條例已由市議會通過，後續將可實行。

黃珊珊指出，北市府推動公車於2030年全面電動化，未來將籌措新台幣10億元成立氣候轉型基金，獎勵補助企業轉型成本等，最重要是能源自主計畫，規劃北市3家焚化爐轉型為生質能源電廠，及擴大智慧電網，讓公民電廠加入。

蔣萬安則表示，他在立院時針對環保署、經濟部，都有提相關質詢，最近討論修改溫室氣體減量、氣候變遷相關法案時，他提出希望中央把徵收的碳費，保留3成給地方政府，因為地方是減碳的第一線。

蔣萬安並提出「由下而上」「多元夥伴」等氣候治理的核心理念，包含串聯起市民、政府、工商服務業、甚至城市之間的夥伴關係，一起加入減碳排放行列；並設置都會淨零示範區，並以提高補助、以租代買等方式，協助弱勢族群添置節能電器等。（編輯：方沛清）1111008

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）與無黨籍參選人黃珊珊（左2）、民進黨參選人陳時中（右）8日在2022台灣氣候行動博覽會氣候治理對談活動中同台亮相，會後與國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（右2）相互握手致意。中央社記者鄭清元攝 111年10月8日

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）與國民黨籍參選人蔣萬安（左）8日同台出席「2022台灣氣候行動博覽會－氣候治理．淨零台北」對談活動，發表政策願景外也回應現場提問。中央社記者鄭清元攝 111年10月8日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）與無黨籍參選人黃珊珊、民進黨籍參選人陳時中8日應邀出席「2022台灣氣候行動博覽會–氣候治理．淨零台北」首場北市參選人對話談氣候治理活動，分別發表環保市政願景並回應現場提問。中央社記者鄭清元攝 111年10月8日

國民黨台北市長參選人蔣萬安8日出席2022台灣氣候行動博覽會「氣候治理．淨零台北」對談活動，針對2050淨零排放提出相關市政願景。中央社記者鄭清元攝 111年10月8日

2022台灣氣候行動博覽會8日下午邀請3名台北市長參選人對談氣候治理，無黨籍黃珊珊出席與會，發表對未來台北市政環保節能的願景規畫。中央社記者鄭清元攝 111年10月8日

民進黨台北市長參選人陳時中8日下午出席「2022台灣氣候行動博覽會－氣候治理．淨零台北」活動，會中發表針對首都台北的環保施政方針。中央社記者鄭清元攝 111年10月8日

2022台灣氣候行動博覽會「氣候治理．淨零台北」對話8日在松山文創園區舉行，國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊與民進黨台北市長參選人陳時中出席。中央社記者鄭清元攝 111年10月8日