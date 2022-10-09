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普羅旺斯辦事處慶雙十 政要雲集象徵台法關係進展

2022/10/9 10:44（10/9 11:01 更新）
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駐普羅旺斯辦事處於7日舉辦開館後第二屆國慶酒會，現場150餘位政要賓客雲集。巨幅螢幕播放文宣短片，包括國慶影片「堅韌台灣，立足世界」、世界衛生組織推案短片等。（駐普羅旺斯辦事處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年10月9日
駐普羅旺斯辦事處於7日舉辦開館後第二屆國慶酒會，現場150餘位政要賓客雲集。巨幅螢幕播放文宣短片，包括國慶影片「堅韌台灣，立足世界」、世界衛生組織推案短片等。（駐普羅旺斯辦事處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年10月9日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）駐法國普羅旺斯辦事處7日舉辦開館後第二屆國慶酒會，現場150餘位政要賓客雲集，氣氛溫馨熱絡。駐普羅旺斯辦事處長辛繼志表示，辦事處業務推進象徵台法關係緊密進展。

駐普羅旺斯辦事處7日晚間舉行國慶酒會，包括多位國會議員、艾克斯市5位副市長、立陶宛等國駐馬賽榮譽領事、前歐盟駐台代表李篤、法國民航總局東南分局官員、法國國家憲兵南法治安負責人、報社主編、法國國家科學研究中心亞洲研究所專家、文化協會主席等受邀。

另外，僑務諮詢委員陳秀枝及諸多僑界代表、留學生等共襄盛舉。

辛繼志致詞時表示，辦事處成立近2年以來加強台法關係，立法院長游錫堃7月首次應法國參議院邀請率團訪問南法，為台法雙邊關係進展的重要象徵。

辛繼志指出，面對跨國犯罪、流行病、氣候變化、供應鏈中斷和極權威脅等全球性挑戰，台灣是一個不可或缺的合作伙伴，呼籲各界支持台灣參與聯合國及週邊機構，及簽署歐盟與台灣的雙邊貿易投資協定。

他感謝南法各界僑胞及法國親屬對強化台法關係的貢獻，包括3月成立的「南法關懷急難救助協會」，強化台灣在全球急難救助網絡。

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日前在巴黎參加駐法代表處國慶酒會的參議員德維莎（Brigitte Devésa）代表法方致賀詞，她盛讚台灣是個美麗的民主國家，樂見台灣在她所屬選區艾克斯普羅旺斯設立總領事館。她強調將以行動支持台灣民主，表示參議院與台灣站在一起。

國慶酒會以投影方式展出法國知名攝影師季勇（Guillaume Hebert）的作品「旅行者的凝視」（Regard d’un voyageur），涵蓋季勇旅台6年，及各國旅行期間的創作，由僑胞策展人粘蓮花導覽解說，搭配季勇以易經為主題的音樂創作，呈現台灣自然之美與多元共榮的文化生命力。（編輯：韋樞）1111009

駐普羅旺斯辦事處7日晚間國慶酒會多位國會議員出席，辛繼志處長伉儷在門口迎接賓客參與國慶酒會，圖為與甫於巴黎駐法代表處參與國慶晚會的參議員德維莎（中）合影。（駐普羅旺斯辦事處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真111年10月9日
駐普羅旺斯辦事處7日晚間國慶酒會多位國會議員出席，辛繼志處長伉儷在門口迎接賓客參與國慶酒會，圖為與甫於巴黎駐法代表處參與國慶晚會的參議員德維莎（中）合影。（駐普羅旺斯辦事處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真111年10月9日
辛繼志伉儷迎接立陶宛駐馬賽榮譽總領事戈貝爾（中）出席國慶酒會，象徵台灣不僅與法國關係更加緊密，國際上也有越來越多盟友。（駐普羅旺斯辦事處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真111年10月9日
辛繼志伉儷迎接立陶宛駐馬賽榮譽總領事戈貝爾（中）出席國慶酒會，象徵台灣不僅與法國關係更加緊密，國際上也有越來越多盟友。（駐普羅旺斯辦事處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真111年10月9日
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