洛杉磯慶雙十 國會議員：盼台灣外交部長訪美

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣駐洛杉磯辦事處7日舉行雙十國慶酒會，多名美國聯邦眾議員、州議員與各級民選官員出席，眾人在大型國旗蛋糕前合照。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）駐洛杉磯辦事處7日舉行國慶酒會，多位美國聯邦眾議員出席，發言支持台灣。眾議員薛曼公開表示，期待台灣外交部長吳釗燮到國會出席聽證。

這場近千人參與的國慶酒會在環球影城的希爾頓飯店舉行，周邊車道掛上美國及中華民國國旗。場內懸掛布條以國軍為主視覺，搭配總統蔡英文和美國眾院議長裴洛西合照，凸顯主題「守土衛國、你我同行」。

眾院外交委員會成員、民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）致詞表示，他個人進入國會26年一直堅定支持一個安全、自由的台灣，他細數歷年參與挺台法案，支持台灣在對美經貿、國防安全與國際參與等方面取得進展。

他特別提到過去支持「台灣旅行法」，這項法案通過之後，促使台美高層得以更緊密的會面磋商。他說：「我期待有一天，台灣外交部長吳釗燮能到眾議院外交委員會出席聽證。」

共和黨眾議員金映玉（Young Kim）擁有韓裔背景，挺台立場鮮明，她近日參與提案並在媒體上呼籲，要求拜登政府拿出魄力，早日把數十億美元的對台軍售完成交付。

金映玉受訪表示：「我承諾，身為眾院外交委員會一員，將努力使台美關係更穩固，我會盡一切努力確保，如果台灣海峽發生衝突，我會跟眾議院同僚及政府合作，確保美國為了我們最堅定的盟友台灣挺身而出。」

擁有華裔背景、民主黨眾議員趙美心（Judy Chu）強調台美經貿的重要，她身為眾院歲計委員會一員，近日在一場台美經貿聽證會上，發言支持台美應該簽訂自由貿易協定，有利太平洋兩岸的經貿發展。

趙美心表示，選區內有許多來自台灣的傑出企業家，他們在商業上展現領導力，幫助地方經濟蓬勃發展，此外將台灣美食引進南加州的聖蓋博谷區域，使得這個區域的文化更為豐富迷人。

這場國慶酒會由羅省龍岡親義公所「名義軒」瑞獅團的舞獅開場，僑胞組成的中華旗隊以軍禮護送國旗進場後，來自花蓮太魯閣族的俐沛芙卡度（Lipeifu Kadu）搭配兩名阿美族耆老，以原住民古調混搭演唱國歌，呈現台灣多元文化風貌。

今年台美關係持續進展、眾議院議長裴洛西訪台，中共隨後進行軍演，使得台灣海峽的安全議題躍上全球新聞版面，駐洛杉磯辦事處長黃敏境接受訪問談到，台海局勢緊張的結果，讓全世界都看清楚，台灣有一個不文明、粗魯的惡鄰居。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃敏境說：「各國對自由民主制度的支持，實質上有利各方，台灣在自由民主制度下，是一個透明決策的國家、遵循國際秩序的法治社會，因此越來越多外商到台灣投資，對於台灣民主制度的支持同時也是對自身利益有好處。」

黃敏境說，外交工作上與國際友人交往時發現，過去一些國家對台灣的國防安全沒有太大關注，但隨著台灣成為全球新聞焦點，一些國家也認知到，台灣的國防安全能夠提升、擁有保衛自己的能力時，對全球供應鏈、各國在台灣的經濟安全與各項投資也會得到更大的保障。（編輯：周永捷）1111009

共和黨眾議員金映玉（Young Kim）7日出席洛杉磯辦事處的國慶酒會，受訪表示身為外交委員會一員，會盡一切努力確保台美關係穩固，「如果台海發生衝突，我保證會跟國會同僚及美國政府合作，確保美國為了台灣挺身而出」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月9日

擁有華裔背景、民主黨眾議員趙美心（Judy Chu）7日出席洛杉磯辦事處國慶酒會，受訪表示台灣是美國重要的貿易夥伴，她支持台灣與美國簽訂自由貿易協定，促進太平洋兩岸的經貿發展。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月9日

南加州選出的民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）7日出席洛杉磯辦事處的國慶酒會，致詞表示期待有一天台灣外交部長吳釗燮到美國國會出席聽證。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月9日

台灣駐洛杉磯辦事處7日舉行雙十國慶酒會，花蓮太魯閣族的俐沛芙卡度（Lipeifu Kadu）與兩名阿美族耆老，以古調重新編曲的方式演唱國歌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月9日

駐洛杉磯辦事處7日舉行雙十國慶酒會，會場布條以中華民國國軍照片搭配總統蔡英文與美國眾議院議長裴洛西合照。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月9日