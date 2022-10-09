洛杉磯慶雙十 國會議員：盼台灣外交部長訪美
（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）駐洛杉磯辦事處7日舉行國慶酒會，多位美國聯邦眾議員出席，發言支持台灣。眾議員薛曼公開表示，期待台灣外交部長吳釗燮到國會出席聽證。
這場近千人參與的國慶酒會在環球影城的希爾頓飯店舉行，周邊車道掛上美國及中華民國國旗。場內懸掛布條以國軍為主視覺，搭配總統蔡英文和美國眾院議長裴洛西合照，凸顯主題「守土衛國、你我同行」。
眾院外交委員會成員、民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）致詞表示，他個人進入國會26年一直堅定支持一個安全、自由的台灣，他細數歷年參與挺台法案，支持台灣在對美經貿、國防安全與國際參與等方面取得進展。
他特別提到過去支持「台灣旅行法」，這項法案通過之後，促使台美高層得以更緊密的會面磋商。他說：「我期待有一天，台灣外交部長吳釗燮能到眾議院外交委員會出席聽證。」
共和黨眾議員金映玉（Young Kim）擁有韓裔背景，挺台立場鮮明，她近日參與提案並在媒體上呼籲，要求拜登政府拿出魄力，早日把數十億美元的對台軍售完成交付。
金映玉受訪表示：「我承諾，身為眾院外交委員會一員，將努力使台美關係更穩固，我會盡一切努力確保，如果台灣海峽發生衝突，我會跟眾議院同僚及政府合作，確保美國為了我們最堅定的盟友台灣挺身而出。」
擁有華裔背景、民主黨眾議員趙美心（Judy Chu）強調台美經貿的重要，她身為眾院歲計委員會一員，近日在一場台美經貿聽證會上，發言支持台美應該簽訂自由貿易協定，有利太平洋兩岸的經貿發展。
趙美心表示，選區內有許多來自台灣的傑出企業家，他們在商業上展現領導力，幫助地方經濟蓬勃發展，此外將台灣美食引進南加州的聖蓋博谷區域，使得這個區域的文化更為豐富迷人。
這場國慶酒會由羅省龍岡親義公所「名義軒」瑞獅團的舞獅開場，僑胞組成的中華旗隊以軍禮護送國旗進場後，來自花蓮太魯閣族的俐沛芙卡度（Lipeifu Kadu）搭配兩名阿美族耆老，以原住民古調混搭演唱國歌，呈現台灣多元文化風貌。
今年台美關係持續進展、眾議院議長裴洛西訪台，中共隨後進行軍演，使得台灣海峽的安全議題躍上全球新聞版面，駐洛杉磯辦事處長黃敏境接受訪問談到，台海局勢緊張的結果，讓全世界都看清楚，台灣有一個不文明、粗魯的惡鄰居。
黃敏境說：「各國對自由民主制度的支持，實質上有利各方，台灣在自由民主制度下，是一個透明決策的國家、遵循國際秩序的法治社會，因此越來越多外商到台灣投資，對於台灣民主制度的支持同時也是對自身利益有好處。」
黃敏境說，外交工作上與國際友人交往時發現，過去一些國家對台灣的國防安全沒有太大關注，但隨著台灣成為全球新聞焦點，一些國家也認知到，台灣的國防安全能夠提升、擁有保衛自己的能力時，對全球供應鏈、各國在台灣的經濟安全與各項投資也會得到更大的保障。（編輯：周永捷）1111009
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