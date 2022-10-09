外縣市輔選遭解讀佈局大位 盧秀燕：盡一己之力

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台中市長盧秀燕近日積極到外縣市輔選，被外界解讀布局大位，盧秀燕（前中）9日接受媒體聯訪時表示，她以前競選時獲得很多幫忙，她到外縣市輔選，只是「盡一己之力」。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市長盧秀燕近日積極到外縣市輔選，外界解讀佈局大位，盧秀燕今天表示，她以前競選時常受幫忙，現在黨內好朋友參選，本來就要予以關心與協助，她輔選只是「盡一己之力」。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，外界一直在傳言，盧秀燕是未來與新北市長侯友宜搭檔國民黨選總統的人選，如果盧秀燕真的有心要搭檔參選正副總統，台中市民應該會讓他來當市長，就讓盧秀燕去選正副總統。

對此，盧秀燕下午在競選總部接受媒體詢問，積極到外縣市輔選是否佈局大位一事，她表示，無論是哪個政黨都是朋友，尤其同黨同志，她以前在競選省議員與立委時，獲得很多黨內同志幫忙，她都感念在心，所以現在黨內好朋友參選，本來就要予以關心與協助，所以她到外縣市輔選，只是「盡一己之力」。

媒體提問未來台中市的空污治理，盧秀燕說，空氣品質改善不太會立刻從嚴重污染到完全根除污染源，但是台中市空氣品質改善是不爭事實，因為台中市是中南部地區第一個達到國家空氣品質標準的城市。

她說，今年也是台中縣市合併以來，首次達標的空氣品質改善成績，未來會繼續努力，希望空氣更好，讓好空氣的品質更穩定。（編輯：卞金峰）1111009