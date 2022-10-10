柯文哲：中華民國仍為現階段最大公約數

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總統蔡英文111年國慶大會談話將聚焦四大韌性。對此，台北市長柯文哲（前左）10日受訪表示，中華民國在現階段還是最大公約數，國慶日是團結全國的日子，不希望變成是爭端的起點或焦點。右為無黨籍台北市長參選人黃珊珊。中央社記者黃麗芸攝 111年10月10日

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北市長柯文哲今天表示，中華民國在現階段還是最大公約數，國慶日是團結全國的日子，不希望變成是爭端的起點或焦點。

台北市長柯文哲上午出席台北市國慶升旗暨慶祝活動，無黨籍台北市長參選人黃珊珊則以市民身分出席活動。

由於蔡總統今天將在「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」發表演說，以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題，闡述強化「經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。

媒體會後聯訪詢問相關看法，以及「中華民國國慶日」和「Taiwan National Day」等說法是否為綠營國慶文告策略？柯文哲表示，昨晚僅瞄了一下網路新聞標題，但還沒看內容，認為沒看到最後定稿，還是不要亂講話。

他還說，每朝每代有其作法，從「中華民國到台灣、中華民國在台灣、後來變成中華民國是台灣、到中華民國掛台灣」，現在已經走到這裡，就看下一步要怎麼走，但「中華民國在現階段還是最大公約數」，且認為國慶日是團結全國的日子、讓社會更和諧，自己不希望國慶日變成是爭端的起點或焦點。

媒體問到今年國慶主題為守土衛國，是否為備戰或販賣芒果乾（亡國感）概念。柯文哲表示，自己做事比較務實，做什麼事情都要準備，認為「避戰」是目標，但要「備戰、能戰」才能夠避戰，並說日前萬安演習的檢討報告迄今仍未寫完，隨即話鋒一轉說「老實講，講明白一點，台灣還沒做好戰爭的準備」。

柯文哲認為，烏俄戰爭給台灣很大啟示，是活生生的例子，設想若台灣遇到要怎麼準備，就會發現都還沒有準備。

他說，兩岸之間當然要溝通，兩岸避戰是戰略目標，歷史上完全沒有抵抗能力者，根本是被人家宰著玩，所以還是要能戰、備戰才能夠避戰。（編輯：張銘坤）1111010