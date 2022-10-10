林佳龍卓冠廷拜訪國寶製茶師 盼台灣茶藝發揚光大

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）10日帶黨籍新北市議員參選人卓冠廷（左）到三峽參訪國寶製茶師黃文雄（右）的茶園，盼國門開放後，台灣茶藝文化能更加發揚光大。中央社記者高華謙攝 111年10月10日

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（中央社記者高華謙新北10日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天帶子弟兵、同黨籍新北市議員參選人卓冠廷到三峽參訪國寶製茶師黃文雄的茶園。林佳龍說，期待國門開放後，台灣茶藝文化能更加發揚光大。

黃文雄小時候就跟著長輩學製茶，至今已有數十年製茶經驗，他今天傳授採茶、製茶與品茶秘訣，過程茶香撲鼻，讓林佳龍與卓冠廷驚呼連連。

林佳龍說，三峽獨特地理環境所產出的綠茶特別甘甜，過去他體驗過台灣各地的茶文化，自己非常喜歡三角湧的茶，也希望未來能推動輔導政策，吸引更多青年返鄉傳承。

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林佳龍表示，他非常仰慕黃文雄，希望這樣的製茶功夫能繼續傳承，且接下來國門即將解封，台灣要振興觀光旅遊，文化體驗非常重要，期待國門開放後，台灣茶藝文化能更加發揚光大。

卓冠廷說，過去林佳龍擔任台中市長時，就曾推出「青年加農」計畫，鼓勵年輕人重回自己的故鄉投入農業，現在三峽包括黃文雄茶廠以及很多的茶農，雖然有不錯的技術，但也面臨無人傳承的困境，需要更多年輕人加入，希望未來透過林佳龍推動政策，吸引更多年輕人回來接棒，今天邀請大家來當一日茶農，也是希望將這裡的茶文化發揚出去。（編輯：張銘坤）1111010