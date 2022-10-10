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國慶日忙輔選 盧秀燕為中市議員參選人站台

2022/10/10 13:57（10/10 14:21 更新）
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10月10日是雙十國慶日，台中市長盧秀燕（前右）一早主持升旗典禮後，即展開輔選行程，出席市議員李中（前右2）競選總部成立大會，並授予戰旗祝旗開得勝。中央社記者郝雪卿攝 111年10月10日
10月10日是雙十國慶日，台中市長盧秀燕（前右）一早主持升旗典禮後，即展開輔選行程，出席市議員李中（前右2）競選總部成立大會，並授予戰旗祝旗開得勝。中央社記者郝雪卿攝 111年10月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）今天是雙十國慶日，台中市長盧秀燕一早主持升旗典禮後，即展開輔選行程，先到大甲力挺市議員參選人李文傑，接著回市區參加市議員李中競選總部成立，下午再趕往基隆站台。

李文傑從父親市議員李榮鴻手中接棒參選市議員，盧秀燕在李文傑競選總部成立大會中表示，她推動雙十公車讓海線甲安埔地區的學童或民眾到市區通勤或上學都大大省下交通費，這都是李榮鴻爭取、盧秀燕打拚，照顧鄉親的政策，希望鄉親支持李文傑讓好政策繼續延續下去。

盧秀燕回到市區出席南區市議員李中競選總部成立大會，並授予戰旗祝李中高票當選，盧秀燕接受媒體聯訪，對於未來是否也會幫台北市長參選人蔣萬安站台時表示，今天除了公務行程外，下午北上和基隆市參選人謝國樑見面及加油打氣，至於和蔣萬安的會面也有安排，將陸續跟大家報告。

盧秀燕在李中競選總部成立大會致詞指出，李中選了8次她也站台了8次，因為李中待市民如家人的精神讓她很感動，「李中愛台中」不只是口號，更是全力為鄉親爭取建設的宗旨，包括南門橋重建、國光路地下道填平，還有長春國民運動中心也已開幕啟用。

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盧秀燕表示，李中長期在教育文化委員會，重視教育，南區在他們兩人努力下不但沒有少子化問題，人口還不斷增加，這學期完工的樹德國小已經開始招生，代表東南區「旺」。

前台中市長胡志強壓軸助講時說，他擔任市長13年在市議會接受李中監督最「服氣」，「服」李中說的話，「氣」連他也挨李中罵，但這就是李中堅持的問政初心，且李中最懂建築、最懂都市計畫，台中不能沒有李中，「我走在台中，都想到李中」。（編輯：陳仁華）1111010

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