綠指總統國慶演說延續既有重要政策 藍盼具體落實

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（中央社記者郭建伸、王承中台北10日電）總統蔡英文今天在國慶大會提出「四大韌性」，民進黨團幹事長羅致政分析，蔡總統談話延續既有的重要政策，兩岸方面也反映政府不放棄釋出橄欖枝；國民黨團總召曾銘宗則說，盼政府拿出具體措施落實執行。

蔡總統今天在國慶大會向北京當局喊話，表示兵戎相見絕對不是兩岸的選項，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本；在理性、平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。

民進黨團幹事長羅致政受訪表示，蔡總統談話中觸及的四個堅持與四大韌性，基本上是延續既有的重要政策。

羅致政表示，其中兩岸部分，雖然中共近來挑釁舉動多，但蔡總統談話可看出台灣仍尋求兩岸的和平與穩定，沒有對中共近來作為太多批判，反映政府仍不放棄釋出橄欖枝。

羅致政分析，蔡總統談話雖有著墨國防戰力，但搭配今年國慶大會上勇鷹高教機及F-5型機衝場表演，間接展現台灣建軍實力，不至於拉高兩岸緊張態勢。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在接受中央社記者訪問時表示，對於蔡總統所提的四個堅持及四個韌性，國民黨團大方向支持，但國民黨堅持目前的國號是中華民國。國民黨創建中華民國，捍衛中華民國，堅持自由民主，促進兩岸和平穩定。

曾銘宗指出，中華民國是主權獨立國家，呼籲中國大陸不要一再派遣機艦侵擾台海，破壞台海穩定，兩岸必須進行良性互動與對話，才能產生良性循環的共識，讓兩岸關係朝和平穩定的方向發展。

他表示，蔡總統所提的四個韌性是國家未來生存發展的需要，但是檢視蔡總統過去的文告，其實很多都只是口號，講完後卻沒有付諸實施，希望蔡總統今天講完四個韌性後，政府能夠拿出具體措施落實執行。

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台灣民眾黨團幹事長張其祿受訪表示，支持自由民主是島內共識，蔡總統雖在談話指出兩岸方向，但必須拿出具體策略方案，而不是只用說的。

時代力量黨團副總召陳椒華受訪表示，蔡總統談話所提的四大韌性與兩岸國防議題都很重要，但沒觸及勞工及居住正義議題；她今天出席國慶大會時特別穿上「速審平均地權條例」的衣服，盼在國慶這天能提醒總統。（編輯：翟思嘉）1111010