全球華文媒體高峰會登場 聚焦提升台灣能見度

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（中央社記者黃雅詩台北11日電） 僑委會主辦的「全球華文媒體高峰會」今天在台北開幕，國內外超過200位媒體高階主管、產官學界代表出席，共商如何推展台灣媒體在國際的能見度，讓世界看見台灣。

這次高峰會以「New is News新趨勢 新媒體 新未來」為主題，目標為全球華文媒體引領新產業方向。大會特別成立「華語文教育產業暨百工百業商機交流」展區，邀請23家華語文教育產業單位、學校，及僑台商等多家優質業者共同展出，擴大華語文教育產業與海內外僑台商之間的發展商機。

高峰會今天上午舉行開幕式，僑委會副委員長徐佳青、呂元榮、公視董事長胡元輝、中央社董事長劉克襄、中央廣播電台董事長賴秀如皆出席。

徐佳青致詞時強調，第四權發展是民主社會非常重要的力量，台灣的第四權在整個全球發展過程中，可說已更加茁壯成熟，期許透過此系列活動增進台灣在國際能見度。

劉克襄表示，這次為期2天的高峰會，邀集全球華文媒體領袖聚焦討論各種重要議題，就像匯集一流主廚與當令在地食材，要努力把一道道好菜端出來，台灣媒體成績應讓世界知道，要讓世界看見台灣，台灣也要努力跟世界牽手。

胡元輝表示，海外華文媒體扮演很多重要角色，幫助台僑融入當地社會、化解思鄉之情、提供實用資訊，盼藉此高峰會彼此交流幫助，把台灣豐富多元的聲音在國際廣為傳達。

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賴秀如表示，中國在全世界收買許多媒體時段，用龐大資金壓迫自由社會，提供片面資訊製造誤解，海外華文媒體當今任務更加重要，其壓力不只來自台僑年輕世代減少看華文媒體，還有中國各種形式的壓力，因此台灣政府應作為海外華文媒體的後盾。

僑委會表示，全球華文媒體交流系列活動以「全球化」、「數位化」為核心，經過7個多月規畫，除邀請多位海外華文媒體高層返台，並結合「僑見世界台灣影片徵集競賽」及「海外華文媒體報導大獎」兩項競賽。活動焦點是今、明兩天舉辦的「全球華文媒體高峰會」，議程包括1場「大師對談」與4場「領袖論壇」。（編輯：翟思嘉）1111011