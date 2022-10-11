全球華文媒體高峰會大師對談 專家為媒體發展發聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

僑務委員會11日在台北主辦2022年全球華文媒體高峰會，僑委會副委員長呂元榮（左4）主持「大師對談」重點議程，邀請寰宇電視總經理周欣怡（左起）、前中國時報總主筆劉必榮、世新大學校長陳清河、無限資訊傳媒董事長張修杰（右起）、泰國世界日報社長邱光盛、今周刊發行人梁永煌、中央社社長張瑞昌出席，共同針對「全球華文媒體新時代發展」進行深度對談。中央社記者徐肇昌攝 111年10月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北11日電）僑委會今天舉辦全球華文媒體高峰會，在壓軸的「大師對談」中，多位媒體高層都談到產業面臨的挑戰與困境，也分享如何透過數位創新、接軌國際的新思維，找尋突破之道。

「大師對談」由僑委會副委員長呂元榮主持，邀請世新大學校長陳清河、中央社社長張瑞昌、前中國時報總主筆劉必榮、今周刊發行人梁永煌、寰宇電視總經理周欣怡、泰國世界日報社長邱光盛、無線資訊傳媒董事長張修杰等，以「全球華文媒體新時代發展」為題，交流並提出具體建言。

呂元榮致詞時表示，僑委會期盼各媒體藉此平台擴大交流，另透過頒發兩項國際報導大獎，讓台僑感人故事更多被看見，以及結合數位科技產業，鏈結海外華文媒體，共同布局開拓全球市場。

張瑞昌表示，在媒體轉型中，中央社、央廣等「國家隊」絕對不能缺席，中央社作為國家通訊社，為台灣取得話語權，讓世界看到台灣，跟海外華文媒體立場一致，老字號媒體要活出新生命，因此近5年來開辦「我是海外特派員」活動，讓年輕人有機會走到世界舞台。

張瑞昌表示，中央社除透過媒體實驗室、新聞學院，帶動組織革新，也嘗試用老照片跟資策會合作，研究人臉辨識，日前也與軍聞社簽署合作，讓國際媒體更易取得台灣深度軍事新聞。

僑務委員會11日在台北主辦2022年全球華文媒體高峰會，僑委會副委員長呂元榮（左4）主持「大師對談」重點議程，邀請寰宇電視總經理周欣怡（左起）、前中國時報總主筆劉必榮、世新大學校長陳清河、無限資訊傳媒董事長張修杰（右起）、泰國世界日報社長邱光盛、今周刊發行人梁永煌、中央社社長張瑞昌等為華文媒體提出具體的政策與建言。中央社記者徐肇昌攝 111年10月11日

周欣怡表示，早年電視九成都來自廣告收入，現在有十幾種營收來源，她認為未來應是變形蟲式的分眾樣態媒體，分眾要更為精準，寰宇電視也規劃跟更多新創公司合作，納入新創意。

邱光盛表示，海內外媒體共同點是大家日子都不好過，但都還不忘初心在堅持，泰國世界日報做法是靠聯合報在台北處理許多前置工作，可大幅降低成本，其他華人媒體或許也可跟台灣媒體合作，獲得類似「養料」。

劉必榮表示，政府資助媒體要拿捏分寸問題，他聽到很多媒體表達為難，希望維持獨立性但又需要錢，因此他認為政府可以打造幫助媒體的對接平台，但不是直接拿錢去支持某個媒體。

陳清河則呼籲，政府直接拿錢幫助媒體會引起爭議，但可從人才培育角度幫助媒體，例如與大專院校合作，提供媒體業更好的人才。

全球華文媒體高峰會今、明兩天舉行，吸引全球近200位海內外媒體高階主管、從業人員以及產官學界參與。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

僑委會指出，在大師對談活動中，與會者除了針對全球華文媒體在新媒體、新科技的發展趨勢下，提出綜觀產業鏈的轉型契機管理思維，並整合數位科技與媒體提供創新體驗，探討未來趨勢與華文媒體發展策略。

僑委會表示，現場也探討海內外華文媒體面臨的經營挑戰，要如何朝向異業合作，進行跨越國界的合作發展；同時針對未來如何從數位科技與智能產業鏈結，持續推動創新政策引領海外華文媒體形塑更健全的產業環境。（編輯：蘇龍麒）1111011