僑委會全球華文媒體高峰會 4場領袖論壇重磅登場

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僑務委員會11日在台北舉辦2022年全球華文媒體高峰會，中央社副社長曾嬿卿（右）主持「華文媒體X營運交流」領袖論壇，與白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀（中）、東方年代電視台董事長吳麗珍（左）分享交流。中央社記者徐肇昌攝 111年10月11日

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）僑委會主辦的「全球華文媒體高峰會」今天舉行四場領袖論壇，以跨域發展、創新科技、營運交流、國際合作為主題，同時進行多場次對話交流，為華文媒體的健全發展提供實務產業建言。

論壇由中央社副社長曾嬿卿、中央社總編輯陳正杰分別擔任主持人，邀請多位知名海內外媒體人與談。國內與談者包括白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、台大新聞研究所所長洪貞玲、關鍵評論網媒體集團共同創辦人楊士範、TaiwanPlus代理執行長余佳璋。

應邀與談的海外華文媒體高層包括東方年代電視台董事長吳麗珍、巴西美洲時報社長斯碧瑤、世界日報紐約社社長張宗智、昆士蘭華語廣播協會會長帥如珊。與會者針對不同層面產業議題進行深度交流對話，為華文媒體提供全新的思維與方向。

在上午議程中，一場論壇以「華文媒體x跨域發展」為題，探討新媒體科技與閱聽人消費行為的改變產生哪些巨大的衝擊，華文媒體在分眾的經濟時代下，跨入多元媒介領域有哪些因應策略。同時段另一場則以「華文媒體x創新科技」為題，從科技整合及創新體驗，聚焦探討數位化時代下的新技術整合應用。

僑務委員會11日在台北主辦2022年全球華文媒體高峰會，中央社副社長曾嬿卿（右）主持「華文媒體X跨域發展」領袖論壇，與巴西美洲時報社長斯碧瑤（中）、台大新聞研究所所長洪貞玲（左）分享交流。中央社記者徐肇昌攝 111年10月11日

僑務委員會11日在台北主辦2022年全球華文媒體高峰會，中央社總編輯陳正杰（右）主持以「華文媒體X創新科技」為題的領袖論壇，與世界日報紐約社社長張宗智（中）與關鍵評論網媒體集團共同創辦人楊士範（左）分享交流。中央社記者徐肇昌攝 111年10月11日

僑務委員會11日在台北舉辦2022年全球華文媒體高峰會，中央社總編輯陳正杰（右）主持「華文媒體X國際合作」為題的領袖論壇，TaiwanPlus代理執行長余佳璋（中）與昆士蘭華語廣播協會會長帥如珊（左）在台上交流。中央社記者徐肇昌攝 111年10月11日

在下午的議程中，一場論壇針對「華文媒體x營運交流」，從媒體產業的重塑與整併角度，探討媒體在專業性、人才面、財務面、國際化之下，該如何妥善擘劃新的營運思維與策略方針。

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另一場次則以「華文媒體x國際合作」命題，從國內外OTT媒體發展現況與未來趨勢進行探討，並針對國際間文化差異與議題，以及國際合作上所面臨跨文化上的那些困難與挑戰。

僑委會指出，4場領袖論壇匯集國內外媒體專業人士，以多元而充實的議題探討，透過不同領域與議題的專業碰撞，對華文媒體產業提供一個更強有力的產業建言與政策方向，將為全球華文媒體開創嶄新視野。（編輯：黃國倫）1111011

僑務委員會11日在台北主辦2022年全球華文媒體高峰會，以「New is News新趨勢．新媒體．新未來」為主題交流，圖為與會媒體代表在會前合影。中央社記者徐肇昌攝 111年10月11日

僑務委員會11日在台北主辦2022年全球華文媒體高峰會，以「New is News新趨勢．新媒體．新未來」為主題交流，僑委會副委員長徐佳青致詞期許活動圓滿成功。中央社記者徐肇昌攝 111年10月11日