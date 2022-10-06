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數位平台與媒體分潤機制 政院：數位部負責研議

2022/10/6 11:06
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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院今天表示，新聞媒體與數位平台議價議題，由數位發展部負責，且一直以來，政院對此議題都有跨部會討論，但最後以何種形式推出，將由數位部評估並徵詢各界意見再作決定。

數位部長唐鳳昨天在立法院表示，媒體與數位平台之間的媒體議價，國際上有強制議價、特別成立基金、歐盟著作鄰接權等方式，目前還在蒐集各方資料，探尋出可行的方法，評估用哪個模式對各方最好，行政院預計1個月內將透過跨部會討論聚焦。

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對此，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時指出，現在網路大型媒體平台有收取廣告費用，費用是否合理分潤給平面媒體涉及議價，但要採用專法或是其他機制，政院跨部會之間有討論過，也有民間提出想法或版本，數位部對此皆有所掌握。

羅秉成說，新聞媒體與數位平台議價議題由數位部負責，也會有政策決定，未來將採用專法或是其他模式，將由數位部評估徵詢各界意見再決定。（編輯：潘羿菁）1111006

羅秉成
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唐鳳
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