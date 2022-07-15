學者：媒體平台議價機制應透明 可思考數位廣告稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北15日電）中正大學傳播學系教授羅世宏表示，新聞業危機也是民主危機，台灣應該努力讓數位平台支付新聞授權費用，或是要求平台提供更透明與合理的廣告分潤機制，並建議台灣未來可以思考徵收數位廣告稅。

國內多位學者今天召開「推動台灣媒體議價相關立法」線上記者會。中正大學傳播學系教授、台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏表示，數位平台為新聞內容支付費用，本來是天經地義且互利共好的事，但由於數位平台與新聞業的談判地位不對等，因此需要各方努力促成。

他指出，政府應做新聞業的後盾，積極開展產業調查、反壟斷調查、跨界協商，以及修法與立法準備；從其他國家經驗可以看到，政府和新聞業的積極作為，是數位平台願意為法國、澳洲等國新聞內容付費的關鍵。

羅世宏說，政府與新聞業都應積極行動，促使大型數位平台承擔新聞付費責任。台灣未來可以思考徵收數位廣告稅，像是美國馬里蘭州今年3月就開徵數位廣告稅。

羅世宏指出，台灣也可以學習歐洲各國及加拿大模式成立新聞發展基金，或是發展「新聞消費券」的制度性實驗，鼓勵民眾訂閱或捐款支持台灣本地的新聞媒體，都是可以共同思考與努力的方向。

台大新聞所教授林照真表示，20年來，谷歌（Google）從未因使用新聞媒體內容而付費，反而宣稱可為媒體帶來流量，規避內容付費。目前谷歌的數位廣告買賣制度稱為「程序化廣告購買」，在該制度中，媒體等出版商完全失去主導價格的角色，最後到媒體手上的廣告經費，非常有限。

林照真指出，當媒體選擇和谷歌合作，谷歌廣告分潤抽成有2種情形，第一種廣告分潤比例為谷歌抽成23.5%，第二種廣告分潤比例則是谷歌抽32%，後者是更常出現的廣告交易模式。在程序化購買的自動化廣告交易中，媒體並無法知道廣告主投注金額，也無法了解代理商抽成多少，常常變成谷歌給多少，就只能收多少。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她表示，程序化廣告購買過程中，有很多參與的科技公司從中收取費用，業界稱之為「科技稅」。但這部分交易並不透明，媒體收益遠比看到的比例更低，有時100元的廣告投注，媒體可能只有30元收入。

林照真說，谷歌和臉書（Facebook）建立分潤比例高的廣告機制，並且因使用新聞內容獲益，卻不願為使用新聞付費，已經引發全球媒體反彈。如今，澳洲、法國已立法成功，要求跨國平台使用新聞付費，台灣必須儘速推動媒體與平台議價的相關立法。（編輯：楊蘭軒）1110715