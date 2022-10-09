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中央社聯手軍聞社 台灣軍聞揚威國際

2022/10/9 11:02（10/9 11:10 更新）
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中央社社長張瑞昌（左）與軍聞社社長王智平共同簽署合作意向書，發揮1加1大於2的傳播能量，擴大國軍在國際能見度。中央社 111年10月9日
中央社社長張瑞昌（左）與軍聞社社長王智平共同簽署合作意向書，發揮1加1大於2的傳播能量，擴大國軍在國際能見度。中央社 111年10月9日
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（中央社台北9日電）因應中國戰略威脅，台灣軍事相關新聞已成世界各國關注重點。中央社特與軍聞社簽訂合作意向書，自10月10日起，於中央社網頁也能看到軍聞社精彩軍事影音；同時透過中央社全球合作外媒通路，台灣軍事相關新聞能見度將更進一步提高。

中央社為全民共有的國家通訊社，肩負台灣對國際發聲之責任，法定任務包含「辦理國家對外新聞通訊業務，促進國際對台灣之瞭解」；國防部軍事新聞通訊社則為台灣專業軍事新聞報導體系，以提供國內外傳播媒體正確之軍事消息為成立宗旨。

中央社社長張瑞昌表示，為提供國內外媒體第一手軍事相關新聞與影音內容，中央社與軍聞社雙強聯手，合作組成國家隊，合作生效日挑選在國慶日這麼特別的日子，更突顯此合作的重要性。

軍聞社社長王智平表示，軍聞社擁有獨特軍事內容，能透過中央社國際優勢傳遞國外，對提升台灣軍事新聞能見度將有很大幫助，這次的合作實在是「相見恨晚」。

自111年10月10日開始，中央社除了協助將軍聞社提供之軍事新聞提供國外媒體，亦將呈現軍聞社影音內容於中央社全球視野網站。（編輯：林克倫）1111009

中央社與國防部軍聞社攜手合作，在中央社網站上共同推出「軍聞online」影音專區。中央社 111年10月9日
中央社與國防部軍聞社攜手合作，在中央社網站上共同推出「軍聞online」影音專區。中央社 111年10月9日
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