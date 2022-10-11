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駐印度副代表陳牧民 高等學府演說介紹台灣

2022/10/11 18:39（10/11 18:51 更新）
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中華民國駐印度副代表陳牧民（前）11日赴印度知識學院（Vidya College）發表演說，向現場500多名學生介紹台灣，以及台印度關係現況。中央社記者林行健米魯特市攝 111年10月11日
中華民國駐印度副代表陳牧民（前）11日赴印度知識學院（Vidya College）發表演說，向現場500多名學生介紹台灣，以及台印度關係現況。中央社記者林行健米魯特市攝 111年10月11日
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（中央社記者林行健米魯特市11日專電）中華民國駐印度副代表陳牧民今天赴印度一所高等學院發表演說，簡介雙邊關係以及教育合作現況，讓更多印度學子瞭解台灣，進而產生赴台深造的興趣，並在國際事務上支持台灣。

受到知識學院（Vidya College）之邀，陳牧民以「數位時代下的台灣全球角色」為題，向500名來自不同科系的學生發表演說，受到校方主管瓦士尼（Reema Varshney）、夏瑪（Vinky Sharma）、切奇（Rajiv Chechi）和巴札克（Raul Pathak）等人歡迎。

知識學院位於北方省（Uttar Pradesh）米魯特市（Meerut），距德里約90公里，過去即有邀請外國使節到校演說的傳統，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫停；陳牧民是印度疫情緩穩後，首位到校演講的外國貴賓。

由於聽眾多為年輕學子，且都沒有去過台灣，因此陳牧民以電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）為連結，引起學生興趣，之後簡介台灣在科技與數位化領域的全球地位，逐漸延伸到台灣教育中心以及國際關係層面。

陳牧民也告訴印度學生，雖然他們對台灣並不熟悉，但現實生活中多有台灣的影子，使用的電腦、手機、腳踏車，以及其他電子產品中的半導體，都可能是台灣製造。

由於台灣近年來不時因緊張局勢而出現在印度媒體，陳牧民呼籲同為民主政體的台灣與印度能夠深化合作，也希望印度學生在國際事務上支持台灣。

另方面，駐印度代表處教育組人員方萬新（Wasim Zafar）也介紹台灣獎學金與華語獎學金，歡迎印度學生向代表處提出申請。

演講結束後，陳牧民在校方人員陪同下參觀美術系教室，並與學生互動。（編輯：黃自強）1111011

中華民國駐印度副代表陳牧民11日受邀訪問印度知識學院（Vidya College），以「數位時代下的台灣全球角色」為題發表演說。中央社記者林行健米魯特市攝 111年10月11日
中華民國駐印度副代表陳牧民11日受邀訪問印度知識學院（Vidya College），以「數位時代下的台灣全球角色」為題發表演說。中央社記者林行健米魯特市攝 111年10月11日
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