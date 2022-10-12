逢甲大學論文審查後遭攻擊 許淑華聲援不容貶低

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國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文風波，逢甲大學11日公布審查結果為不當引述，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位的程度，逢甲事後遭網友攻擊。許淑華（前中）12日受訪指出，逢甲大學創立逾60年，學術地位不容有心人抹黑、貶低。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年10月12日

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文風波，逢甲大學昨天公布審查結果為不當引述，逢甲事後遭網友攻擊。許淑華今天說，逢甲大學創立逾60年，學術地位不容有心人抹黑、貶低。

對於母校逢甲大學審定論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位的程度，許淑華今天召開記者會表示，論文事件讓母校承受很大壓力，尤其學校昨天公布審查結果後，民進黨支持者、網軍在逢甲大學臉書（Facebook）留言攻擊，身為學生，她要向學校表達歉意，抱歉讓學校承受很大壓力與困擾。

許淑華說，學倫會審查過程非常嚴謹，每一名外聘委員與教授都有很高學術素養，經委員不斷開會與審視資料，做出共同決議，結論是「論文原創性屬於許淑華」，至於有關「不當引述」，她2年前已說明，未註明出處是她的疏忽，會依學校要求盡快完成修正。

許淑華說，呼籲競爭對手，一定要尊重學倫會專業審查，「不要用妳個人判斷與標準，來踐踏學術專業」，她的論文已被消費2個月時間，她不打算拿這件事與前新竹市長林智堅（論文抄襲遭撤銷碩士學位事件）對比，只希望到此正式落幕，且覺得「民眾也看夠了」，但未來若有任何名嘴、參選人、側翼網軍對她的論文再提出高見，為維護個人與學校聲譽，一定提告。

許淑華說，論文風波確實讓支持者擔憂，但對她選情影響不大，自己原本就對論文有高度信心，許多鄉親也不在乎她是否具碩士學歷，如今事件有結果，她沒特別高興，也沒要嘲笑對方，只希望事件到此為止，請民進黨勿再操作論文事件，「看多了，大家也覺得煩」。

逢甲大學要求111學年度上學期完成修正，送校備查。許淑華表示，這學期要完成修正，絕對沒問題，會依學校期限完成，至於程序如何進行，將再與母校聯繫；風波有結果，她認為對選票沒幫助，但有提升士氣，許多支持者「比我還開心」，第一時間紛紛表達恭喜。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧接受媒體聯訪表示，依照國立台灣大學標準，許淑華碩士論文就是抄襲，她們對逢甲大學感到百思不解；另外，許淑華一直強調清白，她覺得很有趣，逢甲提醒許淑華論文有瑕疵、有不當，這件事該檢討就檢討，該改善就改善，這與清白有何關係。

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蔡培慧說，更何況許淑華的背後，不論是後援會召集人曾是治平專案對象，或競選團隊副主委林昆熠過去與人有爭執，最近又想查她的車號，種種行為，反映許淑華與清白這件事如何扯上關係，或這件事如何指涉，「我們也只能說百思不解」。

許淑華先前遭指控就讀逢甲大學經營管理學院2009年發表碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例」，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年發表研究報告相似度高，謝百傑表示當年告知許淑華這是未發表文章，可提供參考。許淑華8月自請逢甲大學審查，另有人具名檢舉。（編輯：謝雅竹）1111012