被比喻為西瓜 黃珊珊：用任何形容詞都不恰當

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（中央社記者劉建邦台北13日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安先前接受媒體專訪時比喻黃珊珊為西瓜。無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，她從來沒有針對另2名參選人作個人評價，且用任何形容詞都不恰當。

黃珊珊上午拜訪星宇航空，會後與董事長張國煒接受聯訪，媒體詢問，蔣萬安先前接受媒體專訪，被問及用食物比喻民進黨台北市長參選人陳時中及黃珊珊時，蔣萬安提到紅酒、西瓜。

黃珊珊對此回應，就像媒體常問她，如何看待另外2名參選人，她從來沒有針對他們作個人評價，都就事論事，且用任何形容詞都是不恰當。

媒體詢問，昨天開直播的流量比陳時中直播流量差。黃珊珊說，每個人的題目與內容都不同，可能是因為她直播時間較晚，才受影響，但開直播是要跟網友溝通，不會比人氣，且每天這樣比較也沒意義。

台北市長柯文哲上午出席新黨台北市議員侯漢廷新書發表會，媒體問及蔣萬安也出席同場活動，是否擔心遭棄保。黃珊珊說，大家想太多，侯漢廷出書是好事，柯文哲前往祝賀、恭喜，就是證明不分黨派，且每天都在聯想棄保，意義不大，這只是新書發表會，就像自己15日也要辦新書發表會，之後可比看看誰書賣的最好。

針對大巨蛋案，內政部次長花敬群表示，台北市政府直到8月底小組會議各單位才派代表，顯示北市府對審查的關懷不足，還在包庇、護航，未站在地方主管機關的角度監督公安。

黃珊珊對此表示，大巨蛋案送進去內政部審查約1年多，有問題要早提出，至於是否卡北市府，市民都看在眼裡，且審查內容都送內政部，請問北市府如何包庇，並重申花敬群不需要變成競選總幹事。

媒體詢問，將參加美麗島電子報董事長吳子嘉節目，但因吳子嘉先前曾惹出爭議，是否擔心被外界質疑。黃珊珊說，只是接受邀請前往參加節目，且媒體先前做的事情，跟她無關。（編輯：李錫璋）1111013