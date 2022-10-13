李遠哲評2050淨零 蘇貞昌：若資訊有落差應溝通

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（中央社記者葉臻桃園機場13日電）前中央研究院長李遠哲評2050年難淨零碳排，行政院長蘇貞昌今天表示，李遠哲關心環保議題，有很多的求全責備，「我們也做得很努力」，如果在資訊上有落差，應該多溝通。

台灣國境今天解封，蘇貞昌下午陪同總統蔡英文到桃園國際機場視察，並接受媒體聯訪。媒體提問，對於李遠哲日前專訪時說民進黨執政腐化得比過去快、2050年淨零轉型不理想等發言的看法。

對此，蘇貞昌表示，李遠哲一直關心環保議題，「我們都很敬佩」，李遠哲有很多的求全責備，「我們也做得很努力」，如果在資訊上有落差，應該多溝通。

媒體詢問，今天臨時更改行程到桃機視察，是否是為了閣揆的保衛戰？

蘇貞昌回答，今天是國境解封第一天，蔡總統要來慰勉加油，他也是同樣的心情，所以一起來，不用麻煩大家2次。

蘇貞昌指出，閣揆應該保護的是國家及人民，不是自己的位置，如果有誰對這個位子有興趣，「可以找我來幫他推薦，我不用自己保衛」。

媒體追問，國防部說不再購買特斯拉，政院各部會是否跟進抵制。對此，蘇貞昌表示，沒有這個規劃。（編輯：戴光育）1111013