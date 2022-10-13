遭質疑餐會對價 謝國樑：再亂講就提告

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民進黨基隆市長參選人蔡適應競總發言人陳彥寧（左）、律師蔡家豪（右）13日出示社交軟體對話截圖，內容提及有人邀同學參加國民黨對手謝國樑餐會，蔡家豪表示，民眾一定要謹慎，免費飯局不要吃。中央社記者王朝鈺攝 111年10月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）民主進步黨基隆市長參選人蔡適應陣營今天出示通訊軟體LINE對話截圖照，提及有人邀同學參加中國國民黨基隆市長參選人謝國樑餐會，質疑有對價關係；謝國樑說，再亂講話就提告。

蔡適應競選總部發言人陳彥寧、律師蔡家豪等下午舉辦記者會，出示LINE群組對話截圖照，提及「各位同學大家好：本人召集9/28（星期三）晚上6:00，吉祥大樓旁二信總社10樓，（基隆市市長參選人：謝國樑見面會＆餐會）人數上限40人，希望建請愛護國樑領導基隆美好願望的朋友一起參加。」

陳彥寧表示，只要有對價關係的餐會就不應參加，可能涉及收賄。

蔡家豪說，根據截圖，看起來已有請客吃飯，民眾沒付錢就去吃一頓，是否會覺得吃了這頓飯一定要回對方？這就會有嫌疑讓檢警啟動偵辦，以了解餐會發生什麼事，為何吃飯不用付錢？

蔡家豪表示，「請客吃飯就有疑似，或是幾乎很像是有對價關係」，呼籲民眾一定要謹慎，免費飯局不要去，不要出席來路不明且可能是免費吃飯的場合。

謝國樑透過媒體群組說，座談會一律是法務部建議的米粉加貢丸湯，連魚丸都不敢加。蔡適應陣營律師下次再亂講話，將對律師提告。（編輯：李明宗）1111013