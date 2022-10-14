打高端赴日須自費PCR 黃珊珊：當時決策者有責任

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（中央社記者劉建邦台北14日電）民眾打高端疫苗赴日本須自費PCR，民進黨台北市長參選人陳時中接受專訪表示，對這樣的不方便表達歉意。無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，當時作決策的人，還是有一定的責任。

黃珊珊上午拜訪萬華區廣照宮，參拜後接受聯訪，關於陳時中接受年代新聞「新聞面對面」專訪，被問及打完高端疫苗的民眾赴日本須自費核酸檢測（PCR），陳時中指出，對這樣的不方便表達歉意，但這時間不會長，很快很多國家不會再用特定疫苗作邊境管制。

黃珊珊對此回應，當時外界一直都有很多意見，但中央的整個作業流程過於粗糙，當然支持國家發展國產疫苗，不過對接種高端的民眾權益受損，作決策的人還是要有一定的責任。

她說，當時決定接種高端的民眾，現在受到困擾，是因指揮官當時作的決定，才產生這樣結果，如陳時中常說「有責任來就扛」，現在看起來，「我負責」這句話，對陳時中是很奢侈，甚至還推責任，這對打高端的民眾，應該都無法接受。

針對「萬華破口說」爭議，陳時中接受專訪表示，「在健保卡註記事情，我們內心也很痛」，此事會變歷史事件，或許會在他的人生變成烙印，但當疫情指揮官時就應概括承受。

黃珊珊對此指出，政務官作決策本來就要負責，現在看當時的註記，對防範疫情有意義嗎？萬華從來不是破口，若陳時中還認為萬華是破口，應要收回此話，萬華是受害者，此事不要再當政治處理，且不要再消費萬華。

此外，陳時中接受專訪時評價黃珊珊擔任台北市副市長時的防疫表現有70分，也能體會黃珊珊在防疫期間的辛苦。他也提到，若再有這樣疫情，不會再接指揮官，雖自認心理建設強，但再來一次，不管是相關命令、死亡等狀況，也會受不了。

黃珊珊表示，她的分數應由台北市民評斷，且當時台北市所有防疫作業都比中央快，相關事情市民都看在眼裡，她的分數不容陳時中說三道四。

她指出，不想回應陳時中的自怨自艾，擔任指揮官當然要承受，因掌握國家最大權力，就要承受最大責任，假設陳時中之後擔任台北市長，也是什麼事情都可後悔嗎？

黃珊珊說，好漢做事好漢當，像她擔任副市長對所有事情都一肩承擔，絕對不會說後悔做什麼事，且從政至今，做的所有事情，從沒後悔過。

至於台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，黃珊珊表示，還是回歸事實本質，尊重學校體制，蔡壁如有程序權利，現已進入程序，就尊重當事人決定。（編輯：李錫璋）1111014