國合會推首款援外主題桌遊 試玩學生都說讚

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）為讓年輕人更了解台灣援外工作，國合會經過近一年研發，今天推出首款對外援助主題的桌遊「臺灣出任務 」，盼透過沉浸式體驗，幫助民眾在短時間了解台灣援外工作內涵。

國合會今天舉行「臺灣出任務Mission Taiwan Go!」桌遊發表會，國合會秘書長項恬毅、外交部國經司長蔡允中、百齡高中校長張盈霏與多個民間組織、學校代表出席。開場播放多名學生試玩心得，大家都開心力推「超好玩」。

項恬毅致詞時表示，為了達到寓教於樂效果，國合會特別邀請建中、北一女、百齡高中等各校學生試玩這款桌遊，學生的反饋都非常正面，國合會盼這款桌遊推出後，能成為台灣各校教授國際工作的最佳輔助工具。

項恬毅表示，用桌遊來觸及更多民眾，象徵國合會不斷突破創新的努力，也象徵台灣援外工作「向下扎根」，盼吸引更多年輕人投入。

蔡允中致詞時表示，他下週應邀去授課3小時，需介紹台灣國際援外工作，原正煩惱該如何準備授課內容，看到這款桌遊感覺問題都解決了，「只要帶這一盒桌遊去介紹就夠」，研發桌遊顯示國合會的計畫愈來愈多元，除結合台灣創意與科技強項，也增加與國內各產業、組織合作。

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張盈霏表示，學校高、國中部的國際性社團在參與試玩此款桌遊過程中，她發現近年校內各種國際交流，多半著重了解外國課程與文化，透過這款桌遊，能對自己國家所做的援外工作，有更溫馨、更感動的理解。

這款桌遊的適合年齡對象是12歲以上者，國合會指出，想透過桌遊體驗國合會如何執行國際援助計畫的民眾，可藉捐款方式取得「臺灣出任務Mission Taiwan Go!」桌遊，民眾每一筆捐款，國合會將運用在各項海外援助計畫中，各校，更多詳情可參考國合會官網「共好行動+1 我們一起」桌遊專頁（https://www.icdf.org.tw/missiontaiwango）。（編輯：蘇志宗）1111014