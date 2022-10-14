賴副總統接見世界棒壘球總會長 感謝推廣棒球

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（中央社記者溫貴香台北14日電）副總統賴清德今天接見世界棒壘球總會會長法卡利，感謝法卡利推廣世界棒球運動的貢獻，讓許多年輕人可以在棒球場上追逐夢想，也帶給全世界歡樂。

副總統賴清德下午在教育部次長林騰蛟、中華民國棒球協會理事長辜仲諒與副理事長林華韋陪同下，在總統府接見法卡利（Riccardo Fraccari）等人。

賴副總統說，在法卡利、執行長施密特（Michael Schmidt）的領導下，現在世界盃棒球賽蓬勃發展，讓許多年輕人可以在棒球場上追逐夢想，也帶給全世界歡樂。

副總統表示，非常欽佩法卡利的決斷力，讓棒球比賽從2008年北京奧運中斷之後，於2020年東京奧運再度恢復，列入奧運比賽項目，相當了不起。

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賴副總統並感謝法卡利對台南及台灣棒球運動的支持。他說，他在台南市長任內，積極爭取U12世界盃少棒賽在台南舉辦，法卡利也非常支持，並於2015年宣布未來3屆U12世界盃都在台南舉行；2018年法卡利更宣布未來4屆U12世界盃舉辦權也交給台灣。

副總統表示，這對台南及台灣的棒球運動推廣，是非常大的鼓勵與幫助，台灣所有的棒球迷也都非常感謝法卡利，「我們真的是好朋友」，歡迎法卡利隨時再來台灣。（編輯：謝佳珍）1111014