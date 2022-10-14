中共20大對台總體方略 陸委會評估促融加大力道

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（中央社記者郭建伸台北14日電）大陸委員會主委邱太三今天在立法院備詢表示，中共20大將報告對台總體方略，處理台灣部分將放在第12或13項目欄；因過去台灣人民不接受促統，所以可能會是「促融」，未來將加大力道。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委孔文吉今天指出，中國共產黨第20次全國代表大會於16日舉行，媒體報導將持續反獨促統、加大軍事威脅及圍台策略，詢問政府該如何因應。行政院長蘇貞昌表示，政府將密切關注其影響。

邱太三表示，大陸委員會密切關注兩面向，第一是中共總書記習近平雖會穩定連任第三任，而中共的運作是由政治局常委負責，7個政常委變動將影響執行政策力度與分工；第二個部分，則是觀察整體政策有無重大改變。

邱太三表示，這次中共20大會有兩個確立，分別是確立習近平為領導核心、確立中國共產黨為領導核心，並把習近平新時代有中國特色的社會主義寫進去；至於20大將報告對台總體方略，也可以看出未來人事布局及政策走向。

孔文吉詢問，陸委會能夠如何改善兩岸關係。

邱太三說，初步瞭解，20大報告處理到台灣部分會放在第12或13項目欄，陸委會將從報告定稿作為後續對策；中共過去在民進黨執政時，以反獨為主，國民黨執政時以促統為主。

邱太三說，這次看起來應該是「促統」，但因過去台灣人民不接受促統，所以可能會是「促融」，而這也是未來加大力道部分。

邱太三強調，陸委會將關注對岸整體政策定調，再看雙方在哪些方面可讓兩岸和平穩定，並且互惠互榮發展。（編輯：林興盟）1111014