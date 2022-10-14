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走訪阿拉寶灣秘境 蔡總統邀民眾到基隆旅遊

2022/10/14 20:01（10/14 20:11 更新）
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總統蔡英文（中）14日在基隆市長林右昌（左）陪同下，參訪基隆市和平島阿拉寶灣秘境等多處，並體驗手作阿美族醃製辣椒醬及製作海廢玻璃吊飾。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年10月14日
總統蔡英文（中）14日在基隆市長林右昌（左）陪同下，參訪基隆市和平島阿拉寶灣秘境等多處，並體驗手作阿美族醃製辣椒醬及製作海廢玻璃吊飾。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年10月14日
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（中央社記者沈如峰基隆14日電）總統蔡英文今天參訪基隆仁愛市場及阿拉寶灣秘境後說，相信在穩定控制疫情、開放國門後，社會將邁向正常生活，再次帶動國旅熱潮，也邀請民眾前往基隆旅遊，品嚐美食。

基隆市和平島的阿拉寶灣秘境有原住民聚落，市府整合觀光資源改造景觀文化，推出原住民特色美食、傳統射箭等體驗活動。

下午蔡總統在基隆市長林右昌陪同下，先前往基隆市仁愛市場品嚐知名鹹湯圓、購買外帶壽司等，以實際行動拚在地經濟。之後再走訪阿拉寶灣秘境原住民族聚會所，體驗手作阿美族醃製辣椒醬及製作海廢玻璃吊飾。

蔡總統致詞表示，阿拉寶灣秘境有豐富的部落文化、漂亮的阿美族圖騰，真的很有特色，也是非常有發展潛力的地方，適合親子一起來體驗，相信將來一定是非常熱門的景點。

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蔡總統指出，這8年來，因為林右昌的用心，基隆真的變化很多，很多建設也都陸續到位，稍早她也到基隆港旅運大樓看新的建設，真的非常好。台灣也要開始迎接下一階段國際旅客進入，希望全台民眾可以四處走走看看，她也告訴民眾阿拉寶灣秘境是一定要來的地方。

蔡總統說，相信在穩定控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、開放國門之後，整體社會將邁向正常生活，且步伐會越來越快，也會再次帶動新一波的國旅熱潮，希望更多民眾能來基隆看港口、體驗阿拉寶灣秘境阿美族文化與風情。（編輯：郭諭儒）1111014

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