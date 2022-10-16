170萬劑高端擬報銷 蔣萬安：陳時中沒國際觀搞出惡果

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（中央社記者劉世怡台北16日電）高端疫苗EUA審查沒錄影惹議。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，現在高端疫苗出不去，可能報銷170萬劑、超過10億元，就是前衛福部長、對手陳時中沒有國際觀搞出的惡果。

蔣萬安風雨中按照既定行程上午前往中山區文昌宮參拜、謙和市場掃街拜票之前，接受媒體聯訪做出上述表示。

政府採購高端疫苗過程，傳出EUA審查沒錄影惹議。民進黨台北市長參選人陳時中昨天表示，台灣是台灣、國外是國外，每個國家有不同制度跟方法，依民情讓事實或決議合乎科學就好，所以在EUA上都沒錄影。

蔣萬安今天對此表示，這完全是突顯出陳時中沒有國際觀，國外在審查EUA都可以錄影大方公開，那為什麼台灣審查EUA不錄影，國外的疫苗會做到第三期試驗，那為什麼台灣的高端疫苗就是不做，現在就是事實證明高端疫苗走不出去，而且更可能要報銷170萬劑，金額超過新台幣10億元，這就是陳時中沒有國際觀搞出來的惡果。

蔣萬安表示，陳時中提及擔心審查EUA的委員遭到抹黑，但是大家看到的是民進黨為了護航高端動用國家力量去霸凌中研院院士陳培哲，陳培哲勇於出來告訴政府應該走正確的方向，去質疑政府卻遭到網軍鋪天蓋地的攻擊，甚至連他的家人都被肉搜。事實證明在搞抹黑的就是民進黨、蔡政府。

媒體問到，北市議員參選人們今天把台中市長盧秀燕請上台北站台，會擔心母雞位子不保嗎？

蔣萬安回應說，所有的縣市長候選人都是團體戰一員，大家互相支援彼此合作，打好這場團體戰是共識；他昨天也有機會到台中去考察潭子運動中心，感謝盧秀燕親自接待並解說，讓他獲益良多，更感受到把市政做好，是市民對市長最深的期盼。

媒體追問，台北市長柯文哲說看過民調指陳時中不會當選，應該把票投給黃珊珊，被外界認為是操作棄保。

蔣萬安對此表示，柯文哲有沒有操作棄保這是見仁見智，社會各界自有看法，但就如同社會的共識，喜歡談論棄保的人，就是在操作棄保。（編輯：張銘坤）1111016