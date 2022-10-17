談公平會國際交流 李鎂：參與ICN會議扮演重要角色

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（中央社記者范正祥台北17日電）立法院經濟委員會今天審查公平會明年度預算案時，多名立委關注國際交流業務。公平會主委李鎂指出，公平會積極進行國際交流與分享，包括參與國際競爭網絡（ICN）會議扮演重要的角色。

國際競爭網絡成立於2001年，提供各國競爭法規主管機關交流平台，並藉該合作機制解決相關政策制訂及執行問題，公平交易委員會在2002年加入成為會員。

立法院經濟委員會今天審查公平會明年度預算案時，包括時代力量立委邱顯智在內，幾名立委跨黨派提案，關注公平會「政策擬定與國際交流業務」科目預算。

邱顯智呼籲，公平會可藉由國際交流，掌握國際趨勢，以及他國進步政策和指引。

在審查公平會預算的提案中，邱顯智指出，數位平台與數位經濟帶來許多新的挑戰與議題，綜觀鄰近國家日本已施行數位平台透明性與公正性提升法、完成數位廣告競爭評估報告、日本公平會也已提出企業結合審查指引指南的修正草案；韓國公平會也公布了建立公平數位經濟全面措施政策、平台違反競爭行為指南等。

對於立委重視公平會國際交流業務，李鎂在立法院經濟委員會指出，公平會參與各種國際交流，例如亞太經濟合作會議（APEC）、經濟合作暨發展組織（OECD），以及其他雙邊有關競爭議題的會議討論，也分享了中華民國公平會的執行經驗。

談及國際交流，李鎂特別提及，公平會參與國際競爭網絡會議扮演重要的角色。

立委支持公平會積極進行國際交流，未為難公平會預算。邱顯智說，盼公平會提出數位市場監管政策的具體擬訂計畫與時程表；擔任今天會議輪值主席的民進黨立委賴瑞隆說，公平會也可將國際交流得到的好意見提供給立委參考。（編輯：蘇志宗）1111017