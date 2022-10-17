汐止災情 侯友宜稱掌握狀況、林佳龍批處置慢半拍

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（中央社記者王鴻國新北17日電）颱風尼莎重創北台，汐止伯爵山莊旁發生土石流災情。市長侯友宜對到新竹輔選遭質疑一事表示，趕回來坐鎮指揮，掌握狀況；林佳龍批評降雨空檔說法不可思議，處置上慢半拍。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天接受震傳媒主持人黃光芹專訪時表示，市府推動韌性城市智慧防災有沒有到位，這次問題就是市長侯友宜沒料敵從寬，市府知道風雨要來，卻未按照最壞劇本去模擬。

他表示，侯友宜以為自己很幸運，有降雨空檔，但風雨無情，瞬息萬變，使得應變上未做危機預防，處置上也比較制式，市府目前似乎處於競選模式。

林佳龍說，侯友宜曾信誓旦旦說過新北市每一個積淹水地方他都沒放過，但這次所發生問題，顯示仍是做表面工夫，智慧防汛平台資訊也沒有快速提供民眾。

林佳龍說，防洪治水是要不淹水、不缺水與乾淨水到親水，他過去在台中綠川、柳川等治水成績受到國際肯定，新北市人口多，確實壓力比較大，但管理面沒有落實，加上遇到選舉，主帥都去新竹了，才會跑出來有降雨空檔可以先外出一下的說法，這令人不可思議。心裡一廂情願以為會有好運，因而未做最壞情境想定，使得處置上慢了半拍。

林佳龍說，副總統賴清德晚間要到土城競選活動，競辦中午就討論決定取消，為確保安全，原本當天要來的行政院長蘇貞昌也取消到場，可是新北市救災指揮官擅離職守到外縣市，帶著職務趴趴走，才引發眾怒。

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市長侯友宜今天參加市政行程後接受媒體聯訪表示，他完整掌握整個災情變化，昨天下午2時許在災害應變指揮中心看災情，當時都是零星的路樹倒塌，都已經順利完成，所以他就按照既有行程進行。

侯友宜表示，後面的行程，因為在整個強降雨快來的時候，他就立即趕回來坐鎮指揮，完全沒有耽誤救災工作，最嚴重的只有汐止地區，讓汐止伯爵山莊居民能夠安全、安置好，把傷害降到最低，所以，昨天氣候變遷瞬息萬變，但他完全能夠掌握整個狀況。（編輯：方沛清）1111017