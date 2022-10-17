劉建國批宣傳114年全運會涉選舉置入 雲縣府否認

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（中央社記者蔡智明雲林縣17日電）雲林縣府宣傳3年後要舉辦的全國運動會，運用縣長張麗善照片，民進黨雲林縣長參選人劉建國今天質疑公帑私用，強迫性置入選舉行銷；縣府否認，指傳達相關政績與活動內容，是對縣民負責的做法。

劉建國競選總部今天發布新聞稿指出，雲林縣將在114年舉辦全國運動會，這是3年後的活動，可是雲林縣府卻已經展開大肆宣傳，不僅拍宣傳短片播放，在穿梭雲林大街小巷的公車車體外，更是繪上了大大的張麗善照片，強迫性置入行銷。

劉建國競選總部發言人林廉貴表示，張麗善此次爭取連任，如果這是她自己出錢打廣告，他人無置喙餘地，但這是縣府利用行政資源，以宣傳全運會為名打個人形象宣傳，難道不是假公濟私、花公帑為個人選舉宣傳；張善麗必須說清楚、講明白，給縣民一個交代。

雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，張麗善縣長上任後，在不到4年時間內，完成許多鄉親期待的成果，縣府向外界傳達相關政績與活動內容，讓鄉親了解縣政相關進展，是對縣民負責任的做法。

羅楚東說，以114年全運會為例，是雲林睽違20年再度申辦成功，是一場千載難逢的城市運動嘉年華會，相關作業都已展開，宣傳只是其中一環，並未公帑私用。

羅楚東指出，劉建國陣營對縣府的批評，只是再次呈現此團隊負面選戰的日常，呼籲劉建國及其團隊多以正面陽光心態看待雲林的進步。（編輯：陳仁華）1111017