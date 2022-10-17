新北稱溢流釀保安市場淹水 林佳龍指經不起檢驗

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（中央社記者王鴻國新北17日電）開幕12天的新北市樹林保安市場昨天出現淹水災情，新北市場處表示，積水與水溝排水不及而溢流至市場有關。民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，新北市長侯友宜施政經不起檢驗。

民進黨新北市議員參選人卓冠廷今天臉書（Facebook）發文指稱，「侯友宜的好好做事情大破功」，颱風尼莎造成雨勢持續不斷，被侯友宜當作重大政績宣傳，花費新台幣1億500萬元、開幕僅12天的保安市場在昨天早上竟然淹水了。

卓冠廷表示，攤商對新的市場淹水直呼「太離譜了」，「誇張的是，保安市場淹水時，樹林的24小時降雨量，還不到汐止淹水時的1/3」，侯友宜的施政能力都隱藏在包裝下，禁不起挑戰，更禁不起檢驗。

林佳龍今天接受震傳媒主持人黃光芹專訪時指出，樹林保安市場被侯友宜當重大政績宣傳，平時沒有好好清淤，一下雨就經不起檢驗，但新北市府發言人推說是外面積水，不是工程問題。

林佳龍表示， 一個市場工程會對外面排水系統不顧嗎？顯然排水系統沒有整合，也沒有清淤。降雨量不到汐止1/3，排水功能就打折，問題發生後，每個單位就官僚作風、踢皮球，發生問題就要治本的系統性解決。

對此，國民黨新北市議員江怡臻指出，昨日樹林雨勢驚人，市場短暫積水是因為相鄰公園排水不及而溢流，請民進黨不要把災害當作選舉提款機。

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新北市政府市場處表示，樹林保安市場為開放式攤集區，積水經查為臨側公園水溝排水不及而溢流至市場，當下已立刻派員到場將市場積水抽乾。

保安市場總幹事詹勳坤指出，樹林保安市場旁邊為民生公園，昨天確因大雨導致公園水溝排水不及而流進市場造成積水，這不是市場工程不善，請不了解實況的人，不要亂加推論，這對努力改善保安市場的所有人員不公平。（編輯：戴光育）1111017