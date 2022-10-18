中壢忠貞市場拜票 張善政：當選市長將改善環境

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天前往中壢區忠貞市場掃街拜票表示，看到市場有些老舊的地方，他將來若當選桃園市長後，一定要協助改善市場環境，讓民眾的感覺更好。

張善政上午在立委高金素梅、競選總部主任委員、立委呂玉玲及黨籍市議員參選人的陪同下，前往中壢區忠貞市場掃街拜票，他接受媒體聯訪表示，體會到市場民眾的熱情，很多民眾跟他說一定要當選，因為「這幾年從中央到地方，民進黨執政亂象他們再也受不了」，這次一定要翻盤，團隊有很大的責任。

記者又問，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上午前往被視為傳統藍營地盤的龍潭市場掃街，是否有拔樁意味。張善政指出，他覺得沒有什麼好拔的，這些基層民眾非常支持他，所以對手陣營再怎麼拔也拔不動，他非常有信心。

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高金素梅表示，她覺得政治已經向下沉淪得太厲害，希望這次選舉回歸到善良本性，她經常到菜市場很有經驗，看到大家對張善政的熱情，就可看出桃園市民最想要轉變，她覺得握到每一雙手都非常溫暖，相信張善政今天感受到民眾的感受非常深刻。

高金素梅說她可以作證，原鄉地區尤其是復興區最偏僻的地方，張善政都去過，還把醫療系統做成視訊化，她覺得張善政能夠看到人數那麼少的復興區，更不要說大桃園地區的民眾。（編輯：李錫璋）1111018